Kiev acusou a Rússia de atacar instalações energéticas ucranianas

A Rússia atacou esta segunda-feira (13) infraestruturas energéticas na região de Jitomir, no norte da Ucrânia, disse o chefe da Administração Militar da região, Vitali Buchenko.

O ataque ocorreu depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado um alegado acordo de tréguas com Moscovo e Kiev para que ambas as partes se abstivessem de atacar as respetivas infraestruturas energéticas.

O chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicou que "é importante que a trégua se concretize", mas denunciou que durante os últimos dias não cessaram os ataques russos contra as infraestruturas energéticas ucranianas.

"A Ucrânia quer a paz; a questão é se o mesmo acontece com a Rússia. Esperamos conhecer detalhes claros do diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia e esperamos que [o presidente da Rússia, Vladimir] Putin cumpra o que Trump disse", acrescentou.

Zelensky já tinha afirmado num discurso ao país, no domingo à noite, gravado horas depois do anúncio de Trump, que a Rússia tinha atacado uma central elétrica na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia.

Entretanto, o Ministério da defesa da Ucrânia indicou que a Rússia atingiu na última madrugada um navio no Mar Negro e quatro locomotivas nas regiões ucranianas de Odessa e Dnipropetrovsk,

Por outro lado, as defesas antiaéreas russas abateram, durante a noite passada, 151 drones ucranianos não se tendo registado ataques contra refinarias.

Segundo o Ministério da Defesa de Moscovo, os aparelhos aéreos não tripulados da Ucrânia atingiram 10 regiões da Rússia, a península anexada da Crimeia e o Mar Negro.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobianin, disse hoje que 16 drones foram abatidos pelas defesas antiaéreas nas imediações da capital russa.

Sobre a região de Kaluga, localizada a 260 quilómetros a sudoeste de Moscovo, foram neutralizados 37 aparelhos aéreos não tripulados.

Até ao momento não foram reportados danos em infraestruturas essenciais russas, particularmente refinarias, que nos últimos meses têm sido alvo constante de drones ucranianos.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Península da Crimeia e lançou uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucraniano em 2022.