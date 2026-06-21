Keir Starmer reflete sobre as "realidades políticas" e pondera saída após pressão de deputados trabalhistas

A demissão de Keir Starmer do cargo de primeiro-ministro está para breve, poderá mesmo ocorrer já esta segunda-feira, segundo avança a imprensa britânica. Apesar de este sempre ter afirmado que não resignaria e que iria lutar contra os desafios que se apresentassem à sua liderança, a verdade é que nas últimas horas o clima mudou e dentro do governo são muitos aqueles que acreditam que esse passo será dado em poucas horas, após pressão dos deputados trabalhistas.O ministro dos Negócios Britânicos, Peter Kyle, disse que o primeiro-ministro Keir Starmer está a refletir sobre as "realidades políticas".Em entrevista ao programa "Sunday with Laura Kuenssberg", da BBC, Kyle afirmou que falou com Starmer na sexta-feira - já após a eleição do seu rival partidário, Andy Burnham, para o parlamento - e que "ele estava muito atento aos interesses do país”. “Nessa conversa, disse-me e pediu-me repetidamente o meu conselho sobre o que eu acreditava que o país queria neste momento, em diferentes circunstâncias", disse, segundo cita o The Guardian.À Sky News, disse que Starmer "tem conversado com uma vasta gama de pessoas" e "está a trabalhar arduamente este fim de semana" e rebateu as sugestões de que este poderia demitir-se na segunda.O jornal The Observer noticiou no sábado que Starmer estava a discutir o seu futuro com a sua mulher na sua residência oficial de campo em Chequers e que figuras importantes do Partido Trabalhista esperavam uma declaração clara já na segunda-feira.Keir Starmer, que tem crescido em impopularidade nos últimos meses, ficou com o lugar ainda mais ameaçado na semana passada depois de o Presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham, ter sido eleito deputado ao Parlamento britânico pela circunscrição de Makerfield, no noroeste de Inglaterra, o que lhe permite desafiar o primeiro-ministro na liderança do Partido Trabalhista. No seu discurso de vitória, Burnham disse que o resultado pode ser um "ponto de viragem" na política britânica.Desde então, cerca de 100 deputados trabalhistas já pediram que Starmer resigne ao cargo e muitos aconselharam-no a tomar uma decisão durante este fim de semana. se o anúncio não acontecer na segunda-feira, a terça-feira poderá ser um dia decisivo, já que se realiza a reunião de Keir Starmer com todos os seus ministros principais. .Revolta contra Starmer relança debate sobre o Brexit dez anos após o referendo.Do ambicioso ex-ministro à “rainha vermelha” ou o “rei do Norte”: quem vai desafiar Starmer?.Starmer desafia críticos a lançar corrida à liderança. O que é preciso para o fazer?