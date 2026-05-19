Jornalistas junto à entrada do número 10 de Downing Street, no meio da especulação sobre o futuro de Starmer.
Jornalistas junto à entrada do número 10 de Downing Street, no meio da especulação sobre o futuro de Starmer. FOTO: EPA/Andy Rain
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Revolta contra Starmer relança debate sobre o Brexit dez anos após o referendo

Primeiro-ministro defende relação uma mais próxima com a UE. Mas um dos possíveis rivais diz que sair foi um "erro catastrófico" e aposta por voltar "um dia", complicando a campanha do adversário.
Susana Salvador
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