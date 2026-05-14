Keir Starmer com a mulher, Victoria, à saída do número 10 de Downing Street, no dia do Discurso do Rei.
Keir Starmer com a mulher, Victoria, à saída do número 10 de Downing Street, no dia do Discurso do Rei. FOTO: EPA/NEIL HALL
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Do ambicioso ex-ministro à “rainha vermelha” ou o “rei do Norte”: quem vai desafiar Starmer?

Primeiro-ministro está sob pressão, mas ainda ninguém se lançou na corrida à liderança. Streeting demitiu-se da pasta da Saúde e pede “batalha de ideias” entre o “melhor grupo possível de candidatos”. Rayner livrou-se do fisco e Burnham já tem plano para ser deputado.
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