Judoca Teddy Riner entra na corrida presidencial francesa com promessa de reerguer o país

Afirmando-se “nem se esquerda, nem de direita”, Teddy Riner entrou na corrida às presidenciais de 2027 em França. O triplo campeão olímpico de judo explicou, em entrevista ao Le Parisien, os motivos que o levam a juntar-se a um vasto grupo de pré-candidatos à sucessão de Emmanuel Macron, impedido de se candidatar a um terceiro mandato.

“Sou candidato para dizer que podemos reerguer a França”, afirmou o judoca, de 37 anos. E explicou: “Oiço uma ira que alguns discursos retomam com muita negatividade, e na boca de pessoas que já não têm ambição nem a vontade de pensar em grande. Ora, a França é um grande país. Permitiu-me tornar-me na pessoa que sou e deu-me a possibilidade de sonhar alto.”

Antecipando as críticas de que pode ser alvo, Riner colocou um vídeo nas redes sociais no qual garante: “Sei o que vão dizer de mim: ‘Ele é louco, não faz parte do círculo do poder, não conhece as regras do jogo, nunca se dedicou à política’”. Mas garante que “não serei daqueles que ficam a ver o país arder enquanto procuram desculpas.”