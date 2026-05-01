JD Vance surge como favorito a suceder a Trump do lado republicano.
JD Vance surge como favorito a suceder a Trump do lado republicano. EPA/WILL OLIVER
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EUA. JD Vance lidera corrida republicana para 2028 em sondagem nacional

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, surge bem à frente de Marco Rubio nas intenções de voto para as primárias republicanas de 2028, com 37% de apoio.
Rui Frias
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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, lidera destacadamente as intenções de voto nas primárias republicanas para as eleições presidenciais de 2028, segundo uma sondagem nacional citada pela revista Newsweek. O estudo, conduzido no final de abril, indica que Vance reúne 37% do apoio entre eleitores republicanos e simpatizantes, posicionando-se como o principal nome nesta fase inicial do ciclo eleitoral.

De acordo com a mesma fonte, nenhum outro potencial candidato ultrapassa a barreira dos 20%. O secretário de Estado, Marco Rubio, surge em segundo lugar com 16%, seguido pelo atual presidente Donald Trump, que regista 13% mesmo estando legalmente impedido por já estar a cumprir um segundo mandato (o limite previsto na Constituição). Mais atrás aparecem o governador da Florida, Ron DeSantis, com 7%, e a ex-embaixadora das Nações Unidas, Nikki Haley, com 4%. Cerca de 9% dos inquiridos afirmaram não ter ainda uma posição definida.

Para além da intenção de voto, os dados revelam que Vance também lidera em termos de popularidade dentro do partido. Segundo a Newsweek, cerca de 71% dos eleitores republicanos têm uma opinião favorável sobre o vice-presidente, incluindo 46% que o classificam como “muito favorável”. Apenas 15% expressam uma opinião negativa, enquanto 1% afirma não o conhecer.

Em comparação, Rubio apresenta uma taxa de favorabilidade de 63%, enquanto Trump Jr. regista 59%, embora com uma proporção mais elevada de avaliações negativas. DeSantis obtém 62% de opiniões favoráveis, mas esse reconhecimento não se traduz, para já, em apoio eleitoral significativo.

A Newsweek sublinha que Vance combina, nesta fase, um elevado reconhecimento com uma imagem positiva junto da base do partido. “As sondagens iniciais raramente prevêem os nomeados, mas podem revelar a rapidez com que uma figura ganha força dentro do seu partido”, refere a publicação.

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