EUA. JD Vance lidera corrida republicana para 2028 em sondagem nacional

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, lidera destacadamente as intenções de voto nas primárias republicanas para as eleições presidenciais de 2028, segundo uma sondagem nacional citada pela revista Newsweek. O estudo, conduzido no final de abril, indica que Vance reúne 37% do apoio entre eleitores republicanos e simpatizantes, posicionando-se como o principal nome nesta fase inicial do ciclo eleitoral.De acordo com a mesma fonte, nenhum outro potencial candidato ultrapassa a barreira dos 20%. O secretário de Estado, Marco Rubio, surge em segundo lugar com 16%, seguido pelo atual presidente Donald Trump, que regista 13% mesmo estando legalmente impedido por já estar a cumprir um segundo mandato (o limite previsto na Constituição). Mais atrás aparecem o governador da Florida, Ron DeSantis, com 7%, e a ex-embaixadora das Nações Unidas, Nikki Haley, com 4%. Cerca de 9% dos inquiridos afirmaram não ter ainda uma posição definida.Para além da intenção de voto, os dados revelam que Vance também lidera em termos de popularidade dentro do partido. Segundo a Newsweek, cerca de 71% dos eleitores republicanos têm uma opinião favorável sobre o vice-presidente, incluindo 46% que o classificam como “muito favorável”. Apenas 15% expressam uma opinião negativa, enquanto 1% afirma não o conhecer.Em comparação, Rubio apresenta uma taxa de favorabilidade de 63%, enquanto Trump Jr. regista 59%, embora com uma proporção mais elevada de avaliações negativas. DeSantis obtém 62% de opiniões favoráveis, mas esse reconhecimento não se traduz, para já, em apoio eleitoral significativo.A Newsweek sublinha que Vance combina, nesta fase, um elevado reconhecimento com uma imagem positiva junto da base do partido. “As sondagens iniciais raramente prevêem os nomeados, mas podem revelar a rapidez com que uma figura ganha força dentro do seu partido”, refere a publicação..Guerra no Irão: o entusiasta Rubio vs o relutante Vance.Trump aponta JD Vance como provável sucessor na liderança do movimento MAGA