Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Ex-presidente brasileiro, Jair BolsonaroFOTO: EPA / ANDRE BORGES
Internacional

Jair Bolsonaro está estável, mas a função renal piorou e não tem previsão para deixar o hospital

Os últimos exames realizados ao ex-presidente brasileiro mostram uma subida dos marcadores inflamatórios.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro continua estável na sequência de uma pneumonia bacteriana bilateral que o obrigou a ser internado no hospital DF Star, em Brasília, mas de acordo com o boletim clínico divulgado este sábado, 14 de março, piorou a função renal do paciente, tendo os exames demonstrado uma subida dos marcadores inflamatórios.

A informação deste sábado diz ainda que “não há previsão de alta da UTI neste momento”.

Neste sentido, Jair Bolsonaro continua internado para tratar da pneumonia bacteriana bilateral que, de acordo com o boletim clínico, resultou de uma broncoaspiração, um procedimento realizado após um refluxo que levou o líquido do estômago para os pulmões.

O ex-presidente vai continuar o tratamento "com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa".

Leandro Echenique, cardiologista do ex-presidente, disse à Globo que o paciente "está consciente" e "a conseguir falar melhor", sendo que foi "amenizado" o desconforto respiratório que vinha a sentir.

Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Jair e Flávio Bolsonaro. Descubra as diferenças entre os candidatos
Ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro internado numa unidade de cuidados intensivos após ser diagnosticado com pneumonia
Brasil
Jair Bolsonaro
Hospital
estado de saúde

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt