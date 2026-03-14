Jair Bolsonaro está estável, mas a função renal piorou e não tem previsão para deixar o hospital

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro continua estável na sequência de uma pneumonia bacteriana bilateral que o obrigou a ser internado no hospital DF Star, em Brasília, mas de acordo com o boletim clínico divulgado este sábado, 14 de março, piorou a função renal do paciente, tendo os exames demonstrado uma subida dos marcadores inflamatórios. A informação deste sábado diz ainda que “não há previsão de alta da UTI neste momento”.Neste sentido, Jair Bolsonaro continua internado para tratar da pneumonia bacteriana bilateral que, de acordo com o boletim clínico, resultou de uma broncoaspiração, um procedimento realizado após um refluxo que levou o líquido do estômago para os pulmões.O ex-presidente vai continuar o tratamento "com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa".Leandro Echenique, cardiologista do ex-presidente, disse à Globo que o paciente "está consciente" e "a conseguir falar melhor", sendo que foi "amenizado" o desconforto respiratório que vinha a sentir..Jair e Flávio Bolsonaro. Descubra as diferenças entre os candidatos.Jair Bolsonaro internado numa unidade de cuidados intensivos após ser diagnosticado com pneumonia