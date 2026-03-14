Jair e Flávio Bolsonaro. Descubra as diferenças entre os candidatos
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Jair e Flávio Bolsonaro. Descubra as diferenças entre os candidatos

Tal pai, tal filho ou nem tanto. O senador é visto como mais “polido”, “paciente” e “político” do que o ex-presidente. Para já, a boa performance nas sondagens preocupa Lula e a esquerda.
João Almeida Moreira
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Brasil
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