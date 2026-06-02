Israel diz que tem o apoio dos EUA para ataques de retaliação contra subúrbios de Beirute

O ministro da Defesa israelita afirmou esta terça-feira, 2 de junho, que os EUA apoiam uma ofensiva contra os subúrbios de Beirute, caso o Hezbollah ataque o norte de Israel. "Se as cidades israelitas continuarem a ser alvo de ataques, iremos evacuar e atacar o distrito de Dahiyeh, em Beirute, o principal bastião do Hezbollah", prometeu Israel Katz, o responsável pela pasta de Defesa do governo de Benjamin Netanyahu.De acordo com Israel Katz, os Estados Unidos apoiam "este princípio e transmitiram-no ao governo libanês e a todas as partes relevantes". "O teste a esta política tornar-se-á claro nos próximos dias: ou os ataques às comunidades israelitas cessam, ou, se continuarem e atacarmos Dahiyeh, a equação terá sido aplicada", avisou o governante durante uma conferência sobre exportação de material de defesa, noticiou o canal de notícias israelita i24.Esta posição do ministro da Defesa foi conhecida após o presidente dos EUA garantir que "não haverá tropas a ir para Beirute".Numa mensagem partilhada nas redes sociais, Donald Trump disse ainda que teve uma conversa "muito boa" com altos representantes do Hezbollah, garantindo que eles concordaram em "cessar todos os ataques". "Israel não os atacará e que eles não atacarão Israel", garantiu o presidente norte-americano.Antes, o primeiro-ministro israelita tinha anunciado uma intensificação dos ataques contra o Líbano. “Não haverá nenhuma situação em que o Hezbollah ataque as nossas cidades e os nossos cidadãos, e o seu quartel-general terrorista em Beirute, em Dahiyeh, continuará fora de alcance”, afirmou Benjamin Netanyahu.Perante a continuação dos ataques israelitas contra o território libanês, o Irão terá decidido suspender as negociações com os EUA, ainda que Donald Trump tenha afirmado que as conversações estavam a decorrer a um "ritmo acelerado". “O cessar-fogo entre o Irão e os EUA é inequivocamente um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo no Líbano. A sua violação numa frente é uma violação do cessar-fogo em todas as frentes. Os EUA e Israel são responsáveis pelas consequências de qualquer violação”, avisou o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi..Trump pressiona Netanyahu a recuar para salvar diálogo com o Irão ."És completamente louco". Trump irritado com Netanyahu em conversa telefónica