Israel anuncia ataques iminentes no sul do Líbano e apela à evacuação de 20 localidades

O exército israelita anunciou este sábado, 13 de junho, que irá lançar ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano.O porta-voz em árabe do exército israelita, Avichay Adraee, apelou nas redes sociais à evacuação imediata de 20 localidades em torno de Nabatiyé, no sul do Líbano, alertando que Israel se preparava para "agir com força".Antes, o exército israelita tinha denunciado uma violação do cessar-fogo pelo movimento xiita libanês.Os Estados Unidos, por seu lado, afirmaram ter abatido drones iranianos que teriam como alvo navios comerciais no estreito de Ormuz."O Irão lançou vários drones de ataque com o objetivo de atingir navios comerciais que transitavam pelo estreito de Ormuz. As forças dos Estados Unidos abateram-nos a todos nas últimas horas, e o tráfego marítimo no estreito continua fluido", escreveu o Comando dos Estados Unidos para o Médio Oriente (Centcom) na rede social X.Isto depois de na sexta-feira, o primeiro-ministro do Paquistão ter anunciado que foi alcançado um “texto final, acordado, do acordo de paz” entre os Estados Unidos e o Irão e que o Paquistão está agora a trabalhar com ambos os lados para finalizar os próximos passos. Do lado de Teerão, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que o memorando de entendimento entre EUA e Irão "nunca esteve tão próximo".."A paz nunca esteve tão próxima." Islamabad e Teerão confirmam progressos na proposta de acordo com EUA