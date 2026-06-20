Irão volta a fechar estreito de Ormuz em resposta a ataques israelitas no sul do Líbano

O comando central das Forças Armadas do Irão anunciou este sábado, 20 de junho, que voltou a fechar o Estreito de Ormuz em resposta aos ataques israelitas no sul do Líbano, que, segundo o país, violam o memorando de entendimento assinado com os Estados Unidos."Anunciamos que o Estreito de Ormuz será encerrado ao tráfego marítimo... esta primeira medida é uma resposta à violação dos compromissos do inimigo", declarou o Estado-Maior Central, Khatam-al Anbiya, num comunicado transmitido pela televisão estatal. "Caso a agressão se mantenha, serão planeadas e implementadas outras medidas para obrigar o inimigo a cumprir as suas obrigações", acrescentou.Apesar desta mensagem, a televisão estatal iraniana avançou que a equipa de negociação daquele país estava a caminho da Suíça, uma viagem originalmente planeada para sexta-feira, mas depois cancelada, com vista à continuação das negociações do acordo definitivo.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Bagahei, sinalizou, no entanto, que poucas coisas deverão acontecer até que o Irão sinta que os EUA estão a cumprir o acordo.“Esta viagem visa, portanto, exigir que o outro lado cumpra as suas obrigações”, disse, acrescentando que as negociações para um acordo final só começarão quando os principais compromissos, incluindo o fim dos combates no Líbano, forem respeitados.“Se qualquer parte destes entendimentos, qualquer parte destes compromissos, não for implementada, então o memorando de entendimento como um todo estará em risco”, acrescentou Bagahei.Também este sábado, o vice-presidente dos Estados Unidos afirmou, numa entrevista à Fox News, que espera ir em breve à Suíça para conversações com o Irão. JD Vance manifestou-se confiante de que o cessar-fogo acordado entre Washington e Teerão seria mantido e que não via qualquer evidência de que o Estreito de Ormuz estivesse fechado.Pelo menos 15 pessoas morreram este sábado em novos ataques aéreos israelitas no sul Líbano, apesar do cessar-fogo anunciado na sexta-feira, após a assinatura de um memorando de entendimento entre Teerão e Washington para pôr fim à guerra no Médio Oriente. .Israel e Hezbollah chegam a acordo de cessar-fogo no Líbano. Mas já há denúncias de violação da trégua.Pentágono precisa de mais 69,7 ME para a guerra com o Irão e outras despesas