Israel e Hezbollah chegam a acordo de cessar-fogo no Líbano

Israel e o Hezbollah acordaram um cessar-fogo no Líbano, que entrou em vigor às 16h00 locais (14h00 em Lisboa), mas já existem denúncias de violações - com bombardeamentos israelitas no sul do Líbano e sirenes a soar no norte de Israel por causa de um alegado drone. A informação sobre o cessar-fogo foi avançada por um alto funcionário norte-americano à agência Reuters e confirmada pelo porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês)."Estamos em cessar-fogo. As IDF estão preparadas para continuar a lutar, se necessário", disse o brigadeiro-general Effie Defrin, em comunicado, indicando que as tropas israelitas têm “total liberdade de ação” para combater qualquer ameaça no sul do Líbano. “Não há limites [para] eliminar as ameaças”, indicou.O acordo terá sido alcançado graças à mediação dos EUA e do Qatar, através de negociações com Israel e o Irão, segundo indicou a fonte dos EUA à Reuters, falando na capacidade de Teerão para influenciar os acontecimentos no Líbano.O Hezbollah é apoiado pelo Irão.O anúncio do cessar-fogo surge depois de pelo menos 18 pessoas terem sido mortas no sul do Líbano, na sequência de uma série de ataques aéreos israelitas durante a noite, segundo o Ministério da Saúde deste país.Por seu lado, Israel confirmou quatro baixas entre os seus militares..Irão. Negociações previstas para esta sexta-feira na Suíça foram canceladas.O cessar-fogo surge também depois de EUA e Irão assinarem um memorando de entendimento que previa o fim das operações militares também no Líbano. Um memorando criticado por alguns dentro do governo israelita, o que levou o vice-presidente norte-americano, JD Vance, a lembrar que o presidente Donald Trump é o "único aliado" que Israel tem.