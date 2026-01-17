Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Foram dias de protestos, com um número impreciso de mortos.
Foram dias de protestos, com um número impreciso de mortos.Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA
Internacional

Irão restabelece serviço de SMS, mas continua sem internet

Volta do serviço de mensagens de texto via telemóvel foi anunciada pela agência Tasnim.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Após nove dias, está restabelecido o serviço de mensagens SMS no Irão. A informação foi avançada pela agência Tasnim. Citada pela Lusa, a agência Efe confirmou que o serviço voltou, mas apenas para mensagens dentro do país. O Irão continua também sem internet.

A comunicação com o estrangeiro, neste momento, só pode ser realizada através de chamadas telefónicas. Os serviços de telecomunicações foram cortados pelo Governo do Irão no dia 8 de janeiro, data em que os protestos se intensificaram no país.

As manifestações começaram a 28 de dezembro passado na capital, Teerão, e espalharam-se por todo o território. Inicialmente, os protestos foram motivados por questões económicas, como a inflação e a queda do valor do rial, a moeda iraniana. No entanto, os atos transformaram-se em reivindicações pela queda do regime islâmico.

Houve relatos de gritos de ordem como “Morte à República Islâmica” e “Morte a Khamenei”. Foram registados atos de vandalismo e incêndios em pelo menos 50 mesquitas. A reação do regime de Khamenei foi rápida e traduziu-se numa repressão violenta contra os manifestantes.

Não é avançado um número preciso de mortos e feridos. O Governo do Irão afirma não dispor desses dados, enquanto entidades como a Iran Human Rights falam em mais de 3.400 mortos, além de milhares de pessoas feridas. Em meio aos protestos e à violência, Portugal determinou o encerramento da Embaixada do Irão na passada quinta-feira, 15 de janeiro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, cogitou uma intervenção no país para derrubar o regime, mas recuou. Arábia Saudita, Catar, Omã, Egito, Turquia e Israel transmitiram todos a mesma mensagem aos EUA: um ataque norte-americano em solo iraniano poderia trazer consequências negativas, quer pela possibilidade de o conflito se alastrar, quer pelas consequências económicas globais.

O Kremlin anunciou, na sexta-feira, 16 de janeiro, que o Presidente Vladimir Putin conversou sobre o Irão com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. De acordo com o Kremlin, citado pela Reuters, Putin ofereceu a ajuda da Rússia para a mediação nos conflitos.

*Com Lusa

Foram dias de protestos, com um número impreciso de mortos.
Trump recua após ouvir coro de líderes do Médio Oriente contra ataque ao Irão
Foram dias de protestos, com um número impreciso de mortos.
Portugal encerra embaixada no Irão
Médio Oriente
Irão
Telecomunicações
Protestos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt