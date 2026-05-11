Irão: resposta a plano de paz dos EUA inclui controlo iraniano do estreito de Ormuz

Os ministros da Defesa britânico e francês copresidem, na terça-feira (12), uma reunião dos países dispostos a integrar uma missão para garantir a segurança no estreito de Ormuz para discutir as "contribuições militares" de cada um, anunciou Londres no domingo.Os cerca de 40 países envolvidos "deverão aproveitar a reunião (por videoconferência) para discutir e definir as suas contribuições militares para a missão defensiva destinada a reabrir e assegurar o estreito de Ormuz, quando as condições o permitirem", indicou o Ministério da Defesa britânico num comunicado.Teerão já avisou que dará uma "resposta decisiva e imediata" em caso de presença francesa e britânica no estreito de Ormuz, após o anúncio por Paris e Londres do envio de navios militares para a região.No entanto, o Presidente francês, Emmanuel Macron, assegurou que a França nunca "considerou" um "destacamento militar" no estreito de Ormuz.Em meados de abril, vários países não diretamente envolvidos no conflito desencadeado a 28 de fevereiro pelos ataques norte-americano e israelitas ao Irão disseram estar prontos para pôr em prática uma "missão neutra" a fim de proteger o estreito, durante uma conferência copresidida em Paris por Emmanuel Macron e pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.O objetivo é "acompanhar e proteger os navios mercantes que transitem no Golfo", declarou na ocasião Emmanuel Macron, enquanto Keir Starmer falou de uma força "pacífica e defensiva".Os Estados Unidos (EUA) e o Irão, partes beligerantes no conflito, não participaram destas negociações.Londres já anunciou o pré-posicionamento "no Médio Oriente", sem mais detalhes, do contratorpedeiro de defesa aérea “HMS Dragon”, até agora posicionado no Mediterrâneo oriental.Por seu lado, Paris anunciou em 06 de maio o envio para o Golfo do porta-aviões “Charles de Gaulle”.Durante a reunião de ministros de terça-feira, "o nosso papel será garantir que não nos limitemos a falar, mas que estejamos prontos para agir", afirmou John Healey, o ministro da Defesa britânico, que copresidirá a reunião com a sua homóloga francesa Catherine Vautrin.O bloqueio quase total imposto por Teerão, em retaliação aos ataques dos EUA e Israel, à navegação pelo estreito de Ormuz, estratégico para o transporte marítimo, nomeadamente de hidrocarbonetos, abalou a economia mundial, e cerca de 1.500 navios e 20.000 membros de tripulações estão lá retidos.