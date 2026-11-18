Irão em alerta máximo após chegada de terceiro porta-aviões norte-americano ao Médio Oriente
O chefe do Exército iraniano declarou esta quarta-feira, 18 de novembro, que as Forças Armadas do país estão em alerta máximo e a "monitorizar todos os movimentos inimigos" após relatos da chegada de um terceiro porta-aviões norte-americano ao Médio Oriente.
"Hoje, dadas as circunstâncias e o facto de o inimigo estar a preparar as suas forças e ter enviado um novo porta-aviões para a região, estamos a monitorizar os seus movimentos com atenção e precisão e não estamos a perder um único momento na nossa preparação", disse o general Amir Hatami.
O general avisou, durante uma visita a uma exposição sobre a Guerra Irão-Iraque dos anos 1980, que, se os EUA voltarem a atacar a República Islâmica, o país responderá "contra ela e os seus aliados com mais força, mais intensidade e sem limitações geográficas".
Hatami afirmou que todas as Forças Armadas iranianas, especialmente a Marinha e a Força Aérea, estão a "melhorar constantemente o seu nível de prontidão" em antecipação de uma possível retoma do conflito.
O porta-aviões USS Theodore Roosevelt chegou recentemente ao Médio Oriente, como foi noticiado na segunda-feira (16 de novembro) nas redes sociais pelo Comando Central dos EUA (Centcom).
O USS George Washington e o USS George H.W. Bush já se encontravam na zona, juntamente com outras embarcações mais pequenas, reforçando o bloqueio naval aos portos iranianos.
O Irão e os EUA retomaram a troca de ataques nos últimos dias, embora numa escala limitada, com ataques iranianos contra instalações americanas em países do Golfo Pérsico e bombardeamentos americanos contra infraestruturas militares na costa da República Islâmica.
Esta quarta-feira, os militares iranianos alegaram ter atacado sistemas de defesa aérea e plataformas de lançamento americanas com drones na base aérea de Ali al-Salem, no Kuwait, após os renovados ataques aéreos americanos de terça-feira (17 de novembro) contra a ilha iraniana de Qeshm, no Estreito de Ormuz.
Um dia antes, o Irão atacou um radar norte-americano na base aérea de Sheikh Isa, no Bahrein, em retaliação por alegadas incursões de drones norte-americanos no espaço aéreo iraniano, embora o Centcom tenha negado que o bombardeamento iraniano tenha sido bem-sucedido.
Desde o início de novembro, os ataques aéreos americanos contra o sul do Irão e a subsequente retoma dos ataques iranianos contra instalações americanas na região puseram fim a uma relativa calma de cerca de dois meses, à medida que ambos os países continuam a sua luta pelo controlo do Estreito de Ormuz e os esforços de mediação continuam sem sucesso.