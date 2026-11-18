O chefe do Exército iraniano declarou esta quarta-feira, 18 de novembro, que as Forças Armadas do país estão em alerta máximo e a "monitorizar todos os movimentos inimigos" após relatos da chegada de um terceiro porta-aviões norte-americano ao Médio Oriente.

"Hoje, dadas as circunstâncias e o facto de o inimigo estar a preparar as suas forças e ter enviado um novo porta-aviões para a região, estamos a monitorizar os seus movimentos com atenção e precisão e não estamos a perder um único momento na nossa preparação", disse o general Amir Hatami.

O general avisou, durante uma visita a uma exposição sobre a Guerra Irão-Iraque dos anos 1980, que, se os EUA voltarem a atacar a República Islâmica, o país responderá "contra ela e os seus aliados com mais força, mais intensidade e sem limitações geográficas".

Hatami afirmou que todas as Forças Armadas iranianas, especialmente a Marinha e a Força Aérea, estão a "melhorar constantemente o seu nível de prontidão" em antecipação de uma possível retoma do conflito.

O porta-aviões USS Theodore Roosevelt chegou recentemente ao Médio Oriente, como foi noticiado na segunda-feira (16 de novembro) nas redes sociais pelo Comando Central dos EUA (Centcom).