Os serviços secretos dos Estados Unidos identificaram alegados planos do Irão para realizar um ataque com uma bomba radioativa ou uma arma química em Washington, tendo como possíveis alvos altos responsáveis da administração de Donald Trump. A informação foi avançada na noite da última segunda-feira, 16 de novembro, com exclusividade pela CNN, que cita sete responsáveis norte-americanos.

Segundo a estação televisiva, os planos incluem referências a locais e alvos específicos, mas as autoridades continuam a avaliar se Teerão tem capacidade ou intenção de concretizar um ataque. As informações recolhidas são interpretadas, nesta fase, como uma tentativa iraniana de preparar diferentes opções de resposta à pressão militar e económica dos Estados Unidos, e não como sinal de uma ameaça iminente.

A Casa Branca procurou desvalorizar o risco imediato. "Estamos a acompanhar todas as potenciais ameaças, mas, neste momento, não existem ameaças credíveis ao território nacional", afirmou a porta-voz Lauren Bis, citada pela CNN.

As informações levaram responsáveis norte-americanos a realizar várias reuniões de segurança na última semana para preparar eventuais medidas de prevenção. Os serviços de informações terão também intercetado comunicações que sugerem a existência de materiais destinados ao fabrico de explosivos já armazenados nos Estados Unidos, embora não exista consenso entre as autoridades quanto à credibilidade dessas indicações.

Uma bomba radioativa, também conhecida como dirty bomb - bomba suja na tradução literal - combina explosivos convencionais com materiais radioativos, permitindo a dispersão de contaminação. Ao contrário de uma arma nuclear, não provoca uma reação de fissão nuclear. O seu principal objetivo seria causar pânico e contaminar áreas urbanas.

O Irão rejeitou as acusações relativas à utilização de armas químicas. Segundo a CNN, a missão iraniana junto das Nações Unidas classificou essas alegações como falsas e fabricadas, sem responder diretamente às informações sobre uma eventual bomba radioativa.

A notícia surge num momento de elevada tensão entre Washington e Teerão, após meses de confrontos militares e de bloqueio norte-americano no estreito de Ormuz. As negociações para pôr fim ao conflito continuam sem resultados concretos, apesar de Trump ter afirmado recentemente que a guerra poderia terminar em breve.

Recorde-se que a guerra com o Irão foi apontada como um dos fatores determinantes para derrota dos republicanos nas eleições intercalares de 3 de novembro, nas quais perderam o controlo das duas câmaras do Congresso. O aumento dos preços dos combustíveis, provocado pelo conflito, agravou o descontentamento dos eleitores com o custo de vida.

O próprio Donald Trump reconheceu que a guerra contribuiu para o resultado eleitoral, enquanto o vice-presidente JD Vance atribuiu diretamente ao conflito a derrota republicana, numa publicação na rede social X que foi interpretada por parte da imprensa norte-americana como um primeiro sinal de distanciamento de Trump, tendo em vista uma eventual candidatura às eleições presidenciais de 2028.