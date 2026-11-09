Irão afasta negociações com os EUA se Washington não cumprir exigências de Teerão
Não está nos planos do Irão voltar às conversações com os EUA se Washington não cumprir as sete condições do regime de Teerão para que seja retomado o diálogo entre os dois países.
A tomada de posição, conhecida esta segunda-feira, 9 de novembro, foi transmitida por um alto funcionário de segurança do Irão à televisão iraniana Press TV quando foi questionado sobre notícias que dão conta de um encontro entre JD Vance, vice-presidente dos EUA, e Mohsen Rezaei, chefe de segurança do Irão, em Doha.
Além de indicar que não existem negociações em curso com os norte-americanos, o alto funcionário iraniano sublinhou que nenhum plano de negociação com Washington será apresentado enquanto as exigências de Teerão não foram cumpridas.
Entre as condições impostas pelo Irão para o regresso das conversações está o fim do bloqueio naval levado a cabo pelos EUA, mas também o levantamento das sanções. O fim das guerras “em todas as frentes”, o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz, a libertação de bens iranianos congelados e a compensação por danos de guerra estão também entre as exigências do regime de Teerão, recorda a televisão iraniana.
A Press TV lembrou ainda que o Irão apresentou, no final de setembro, um "plano de sete dias" aos EUA, em que é referido que caso as condições de Teerão sejam cumpridas, o estreito de Ormuz será reaberto ao sexto dia, sendo que as negociações entre os dois países seriam retomadas no sétimo dia.
O presidente dos EUA, Donald Trump, deverá reunir-se, esta segunda-feira, na Casa Branca com o primeiro-ministro do Qatar, estando em cima da mesa o programa nuclear iraniano e o caminho para o fim do conflito.
O vice-presidente JD Vance também deverá encontrar-se como ministro das Relações Exteriores do Qatar, um intermediário entre Washington e Teerão, segundo disse à Reuters um funcionário norte-americano.