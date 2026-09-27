Inundações e deslizamentos de terras matam 56 pessoas na Índia e 14 no Nepal

Pelo menos, 56 pessoas morreram na Índia e 14 no Nepal na sequência de fortes chuvas e deslizamentos de terras. As autoridades alertaram para a possibilidade de mais inundações repentinas e disseram que as regiões nepalesas de Rasuwa e Nuwakot, atingidas pelas cheias que no mês passado mataram mais de 1.450 pessoas e deixaram milhares desaparecidas, devem permanecer em alerta, mas não são consideradas áreas de alto risco neste momento.

Na índia, além das 56 mortes, 46 pessoas ficaram feridas e mais de mil casas foram danificadas, estando a decorrer operações de resgate em áreas inundadas e a ser distribuída ajuda humanitária. No estado de Uttar Pradesh, no norte do país, registaram-se 66,5 mm de chuva entre 25 de setembro e a manhã de 27 de setembro, sendo a média normal para este período de 7,6 mm.

A Comissão Central de Água disse que 30 estações de monitorização de rios em sete estados indicavam uma "situação grave". Vários rios importantes, incluindo o Ganges, Gandak, Kosi, Bagmati e Narmada, estavam acima dos níveis de perigo.

No Nepal, o alerta para possíveis inundações repentinas abrange 49 dos 77 distritos do país, uma vez que os níveis de água nos principais rios e afluentes continuam a subir.

As inundações e os deslizamentos de terra também interromperam as telecomunicações em partes do Nepal.

Num incidente separado no Nepal, 10 trabalhadores locais estão desaparecidos depois de uma avalanche ter soterrado o acampamento base do Himlung Himal, de 7.126 metros (23.379 pés), no distrito de Manang, no norte do país.