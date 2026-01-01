Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndio provoca pelo menos 10 mortes numa estância de esqui na Suíça nas celebrações de Ano Novo
Incêndio provoca pelo menos 10 mortes numa estância de esqui na Suíça nas celebrações de Ano Novo

Há ainda registo de "cerca de 100" feridos, a maioria com gravidade, indicaram as autoridades suíças.
Susete Henriques
Pelo menos 10 pessoas morreram num incêndio num bar da estância de esqui Crans-Montana, no sudoeste da Suíça, durante as celebrações de Ano Novo, noticia a Sky News, que cita fontes policiais.

As autoridades suíças falam em "cerca de 100" feridos, a maioria em estado grave, e referem que o incêndio no Le Constellation Bar and Lounge não está a ser tratado como um ataque.

O incêndio aconteceu quando eram 01h30 (00:30 em Lisboa) durante os festejos de Ano Novo, tendo sido acionados 10 helicópteros para transportar as vítimas às unidades hospitalares.

