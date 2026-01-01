Incêndio provoca pelo menos 10 mortes numa estância de esqui na Suíça nas celebrações de Ano Novo

Pelo menos 10 pessoas morreram num incêndio num bar da estância de esqui Crans-Montana, no sudoeste da Suíça, durante as celebrações de Ano Novo, noticia a Sky News, que cita fontes policiais.As autoridades suíças falam em "cerca de 100" feridos, a maioria em estado grave, e referem que o incêndio no Le Constellation Bar and Lounge não está a ser tratado como um ataque. O incêndio aconteceu quando eram 01h30 (00:30 em Lisboa) durante os festejos de Ano Novo, tendo sido acionados 10 helicópteros para transportar as vítimas às unidades hospitalares.Em atualização