"Muitas ambulâncias e polícia", relata portuguesa que vive a poucos metros do local da tragédia na Suíça

Foi uma madrugada que a portuguesa Carla Borges jamais vai esquecer. Esta emigrante, natural do município de Chaves, vive em Crans-Montana, no cantão de Valais, sudoeste da Suíça, há 33 anos. Estava em casa a celebrar a passagem de ano quando a tragédia no Le Constellation Bar and Lounge aconteceu."Estávamos todos em casa e ouvimos muitas ambulâncias e policias a passar, mas não nos dávamos conta da gravidade da situação porque o bar fica no fundo da nossa rua", relata ao DN.Era "por volta da 01h30, foi visto fumo a sair de um bar no centro da estância de Crans. Ao mesmo tempo, uma pessoa pediu ajuda", tendo contactado as autoridades, disse o comandante da polícia do cantão de Valais, Frédéric Gisler, aos jornalistas, numa conferência de imprensa. Estavam no bar mais de cem pessoas a festejar a passagem de ano.Foram momentos de "verdadeiro pânico", segundo o relato de duas jovens francesas à BFMTV, que referiram que o incêndio teve origem nas "velas de aniversário" colocadas pelas empregadas de mesa nas garrafas de champanhe. Uma das velas teria ficado muito próxima do teto, "que pegou fogo". "Em poucos segundos, todo o teto estava em chamas. Era tudo de madeira", explicou uma das testemunhas."A minha filha soube o que se passava porque tinha pessoas conhecidas que passaram à frente do bar, viram jovens a sair todos queimados, com a roupa derretida", relata a portuguesa Carla Borges. "Por volta das 02h, 02h30, ouvimos helicópteros a passar e já se falava de mortes e muitos feridos", completa a emigrante, referindo também que o local da tragédia é um sítio bastante movimentado e popular entre turistas e jovens.Há registos de "várias dezenas de mortos" e de "cerca de 100" feridos, a maioria em estado grave, segundo as autoridades suíças.Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) afirmou que “até ao momento não há indicação de vítimas portuguesas”, mas é necessário esperar, tendo em conta o número de portugueses que vive na Suíça e no Cantão de Valais, onde ocorreu o incêndio.Segundo dados oficiais do MNE, na Suíça o total de portugueses ronda os 280 mil e neste cantão de Valais existem 64 mil..Incêndio faz "várias dezenas" de mortos numa estância de esqui na Suíça em festa de Ano Novo