Não há portugueses "até ao momento" entre as vítimas do incêndio na Suíça, diz Governo

O Governo português informou que “até ao momento não há indicação” de vítimas de nacionalidade portuguesa no incêndio que deflagrou na madrugada desta quinta-feira, 1 de janeiro, num bar da estância de esqui de Crans Montana, na Suíça.Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) afirmou que “até ao momento não há indicação de vítimas portuguesas”, mas é necessário esperar, tendo em conta o número de portugueses que vive na Suíça e no Cantão de Valais, onde ocorreu o incêndio.A mesma fonte acrescentou que Portugal está a acompanhar a situação e em contacto com as autoridades suíças e salientou que os contactos de emergência para situações deste género não receberam qualquer pedido.Na Suíça vivem 270 mil portugueses e no Cantão de Valais 64 mil.Segundo o comandante da Polícia Cantonal de Valais, o incêndio num bar da estância de esqui de Crans Montana, na Suíça, provocou "dezenas de mortos" e cerca de 100 feridosFrederic Gisler adiantou que muitos dos feridos no incêndio - que começou cerca das 01h30 (00h30 em Lisboa), depois de se terem registado várias explosões durante a festa de passagem de ano que decorria no bar Le Constellation - estão em estado grave.A polícia ainda não avançou informação sobre a causa do incêndio, mas já excluiu a hipótese atentado.A procuradora-geral do cantão suíço de Valais, Beatrice Pilloud, disse na mesma conferência de imprensa que "a prioridade é o trabalho de medicina forense para que as vitimas mortais possam ser identificadas".O governo cantonal de Valais declarou estado de emergência a partir das 09:00 de hoje (08:00 em Lisboa) para facilitar a atuação dos meios de socorro.Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo - situada no coração dos Alpes suíços, cerca de 40 quilómetros a norte do Matterhorn, um dos mais famosos picos alpinos - e com uma população de cerca de 10.000 residentes.Incêndio faz "várias dezenas" de mortos numa estância de esqui na Suíça em festa de Ano Novo