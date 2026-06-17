"Imprudente" e "muito preocupante", diz Starmer sobre disparos de aviso de fragata russa contra iate britânico

"O que aconteceu no canal da Mancha foi profundamente preocupante. Foi imprudente", afirmou esta quarta-feira, 17 de junho, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobre o disparo de tiros de aviso de uma fragata russa contra um iate no Canal da Mancha.Tudo aconteceu na terça-feira (16) quando a fragata "Admiral Grigorovich" disparou tiros de aviso na direção de um "iate à vela" britânico no canal da Mancha, uma vez que este se "aproximava perigosamente" do navio de guerra, segundo confirmou o Ministério da Defesa da Rússia. De acordo com Moscovo, "foram lançados foguetes de sinalização e sinais sonoros" para "chamar a atenção" da embarcação civil, mas sem sucesso, já que o iate "continuou a aproximar-se perigosamente". "Quando a distância ficou inferior a 150 metros, o comandante da fragata decidiu abrir fogo preventivamente contra a embarcação com armas de pequeno calibre", explicou o Ministério da Defesa russo em comunicado. O iate "mudou então imediatamente de rumo e afastou-se do navio de guerra russo", adiantou o ministério.Já o Ministério da Defesa do Reino Unido classificou o que aconteceu como "um incidente isolado".Em declarações à BBC, à margem da cimeira do G7, que está a decorrer em França, o primeiro-ministro britânico afirmou que a avaliação do Ministério da Defesa do Reino Unido era de que a embarcação estava "à deriva e que se tratavam de tiros de aviso".."Surreal", relata casal que estava no iate britânico. "Isso não devia ter acontecido. É imprudente, e o casal a bordo do iate deve ter ficado aterrorizado", referiu Keir Starmer.Jane e Alan Kelvey, o casal de reformados que estava no iate, classificaram à emissora britânica o que viveram na terça-feira como "surreal", quando, a cerca de 37 quilómetros da costa da Ilha de Wight, fora das águas territoriais britânicas, se aproximaram da fragata russa "Admiral Grigorovich"."Emitiu cinco toques de buzina, o que significa “já nos viram?”, explicou Jane Kelvey ao programa Newsnight da BBC. Contou que viraram depois "dois graus para bombordo" para que pudessem ver que tinham feito uma mudança deliberada de rumo. "O que significava que os tínhamos visto". "Então, cerca de um minuto depois, deram mais cinco toques de buzina, imediatamente seguidos por quatro a cinco disparos de armas de pequeno calibre", prosseguiu o relato, afirmando: "Não foi dirigido contra nós, acreditamos que se tratou de tiros de aviso disparados para o ar". De acordo com um porta-voz do Ministério da Defesa britânico, "após tentativas de contacto com uma embarcação britânica no Canal da Mancha, o Grigorovich disparou tiros de aviso. Estes disparos não foram dirigidos à embarcação e foram uma tentativa de evitar uma possível colisão". Jane Kelvey relatou, no entanto, que o seu iate, o Bright Future, "não estava definitivamente em rota de colisão". .Inglaterra interceta petroleiro da frota fantasma russa