Identificado o homem atropelado mortalmente por avião na pista do Aeroporto de Denver (com vídeo)

As autoridades norte-americanas já identificaram a pessoa que morreu vítima de atropelamento na pista do aeroporto de Denver, na noite de sexta-feira, 8 de maio.Segundo o Instituto Médico Legal da Cidade e Condado de Denver, o corpo pertence a Michael Mott, de 41 anos, que se acredita ter cometido suicídio.A causa da morte foi determinada como sendo múltiplos traumatismos contundentes e perfurantes, explicou o chefe do instituto, Sterling McLaren, numa conferência de imprensa na manhã desta terça-feira.O caso aconteceu pelas 23h19 de Denver (6h19 da manhã em Lisboa), quando um avião da Frontier Airlines acelerava para descolar do Aeroporto Internacional de Denver num voo programado para o Aeroporto Internacional de Los Angeles.Um vídeo das camaras de videovigilância divulgado pelas autoridades aeroportuárias mostra uma pessoa a aproximar-se da pista e a começar a atravessá-la em ritmo de caminhada. Depois o Airbus A321 surge a partir da esquerda, enquanto a pessoa desaparece e um dos motores da aeronave se incendeia. . A descolagem foi imediatamente cancelada e todos os passageiros foram evacuados. Seguiam 231 pessoas a bordo, com destino a Los Angeles. Posteriormente, os viajantes foram transferidos para outros voos.Segundo um comunicado do aeroporto, a vítima “saltou a vedação perimetral e foi atingida apenas dois minutos depois, enquanto atravessava a pista”. A pista permaneceu encerrada durante cerca de 12 horas, tendo sido posteriormente reaberta. O aeroporto “lamentou profundamente o incidente e expressou condolências a todos os envolvidos”..Invasão de pista no Aeroporto de Denver provoca um morto e vários feridos