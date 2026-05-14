Homem executado 19 anos após ter matado a ex-namorada e a filha dela com um martelo

Um homem foi esta quinta-feira, 14 de maio, executado, no estado norte-americano de Oklahoma após ter sido condenado por matar a ex-namorada e a filha dela, de sete meses, há quase 20 anos.Raymond Johnson, de 52 anos, foi declarado morto às 10h12 locais (16h12 em Lisboa), após uma injeção letal na penitenciária estadual de Oklahoma, em McAlester, informaram as autoridades prisionais.Trata-se da segunda pessoa executada este ano em Oklahoma e a 11.ª nos Estados Unidos.Johnson foi condenado à morte por matar Brooke Whitaker, de 24 anos, e a filha da mesma, Kya, de sete meses, em junho de 2007.Os procuradores revelaram que Johnson e Whitaker tinham estado a discutir na casa da vítima, em Tulsa, antes de o homem a ter golpeado repetidamente na cabeça com um martelo.Whitaker terá pedido clemência a Johnson, mas o agressor incendiou a residência."Raymond Johnson é um assassino cruel que infligiu dor e sofrimento inimagináveis às suas vítimas", afirmou o procurador-geral de Oklahoma, Gentner Drummond, em comunicado.Os advogados de defesa não apresentaram qualquer recurso de última hora junto do Supremo Tribunal dos Estados Unidos para impedir a execução. Antes, haviam argumentado, sem sucesso, em recursos anteriores que a detenção de Johnson foi ilegal, porque a polícia o coagiu a confessar e o seu advogado de defesa admitiu a sua culpa na morte de Whitaker sem a autorização dele.