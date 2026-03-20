Homem e mulher detidos após tentarem entrar numa base britânica de submarinos nucleares

Um homem e uma mulher foram detidos na quinta-feira (19 de março) após tentarem entrar na base naval de Clyde, em Faslane, na Escócia, onde se encontram estacionados submarinos nucleares. O jornal The Sun refere-se aos detidos como sendo suspeitos de serem espiões iranianos. A detenção foi anunciada esta sexta-feira (20) pela polícia escocesa, tendo a Marinha Real britânica referido que os suspeitos "tentaram sem sucesso" entrar na base onde se encontram os submarinos da classe Vanguard, que transportam mísseis nucleares Trident, assim como os submarinos de propulsão nuclear Astute."Como o assunto está sujeito a uma investigação em curso, não faremos mais comentários", indicou um porta-voz da Marinha.De acordo com as autoridades, foi por volta das 17h00 de quinta-feira que a dupla tentou entrar na Base Naval de Clyde. "Um homem de 34 anos e uma mulher de 31 anos foram detidos (...) e as investigações estão em curso", adiantou a polícia escocesa, sem fornecer mais informações, nomeadamente a nacionalidade dos suspeitos.De acordo com o The Sun, acredita-se que o homem é iraniano, desconhecendo-se, até ao momento, a nacionalidade da mulher.A dupla não terá entrado na base, mas o pedido de acesso que efetuaram suscitou preocupação. Mantiveram-se nas proximidades da base naval, tendo sido considerado que estavam a agir de forma suspeita, o que levou as autoridades a proceder à detenção, segundo o jornal britânico.O The Guardian referiu que fontes de segurança consideraram ser ainda prematuro para ter a certeza de que se tratou de uma tentativa de espionagem. Com a guerra no Irão, desencadeada a 28 de fevereiro pelos EUA e Israel, crescem as preocupações relacionadas com possíveis ameaças no Reino Unido associadas à República Islâmica.De referir que o governo britânico permitiu que os Estados Unidos utilizassem duas das suas bases militares – em Fairford, no sudoeste de Inglaterra, e em Diego Garcia, no Oceano Índico – para operações que classificou de "defensivas" na guerra no Médio Oriente.Aliás, esta sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, referiu a utilização de bases militares britânicas pelos Estados Unidos, no que considera tratar-se de cumplicidade de Londres na guerra, durante um telefonema com a chefe da diplomacia britânica, Yvette Cooper. Num comunicado divulgado por Teerão, Araghchi disse que as ações do Governo de Londres vão ser "certamente consideradas participação na agressão" e vão ficar "gravadas na história" das relações entre o Irão e o Reino Unido.Já segundo o governo britânico, Yvette Cooper disse ao seu homólogo iraniano que "as operações defensivas do Reino Unido na região foram uma resposta à agressão iraniana contra os parceiros do Golfo"..Defesa em mosaico e quarto sucessor: não interessa quem lidera no Irão.Lutador entre as primeiras três execuções por enforcamento por alegado envolvimento nas manifestações no Irão