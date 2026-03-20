Lutador entre as primeiras três execuções por enforcamento por alegado envolvimento nas manifestações no Irão

Um atleta da seleção iraniana de luta livre, de apenas 19 anos, foi executado por enforcamento por alegadamente ter estado envolvido na morte de dois agentes da polícia nos protestos de janeiro que se verificaram em várias cidades do Irão.Saleh Mohammadi, juntamente com outros dois cidadãos iranianos, foram as primeiras execuções por enforcamento relacionadas com essas manifestações.Os três homens foram executados na manhã de quinta-feira, 19 de março, na província de Qom, no norte do Irão, depois do Tribunal Supremo ter confirmado as sentenças de morte, segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, associada à Guarda Revolucionária Islâmica do IrãoEm tribunal, o lutador negou todas as acusações de que era alvo, tendo alegado que a sua anterior confissão tinha sido obtida sob tortura. Mohammadi contou ainda com os testemunhos abonatórios de vários elementos ligados à luta livre no Irão, que garantiram perante o juiz que o atleta não tinha um passado ligado à violência.Esta execução já foi comparada à do lutador Navid Afkari, que foi condenado à morte em Shiraz depois de ter sido considerado culpado do assassinato de um guarda durante os protestos iranianos em 2018. Este caso tornou-se então um símbolo da utilização da pena de morte por parte do regime na sequência das manifestações.Saleh Mohammadi era apenas um dos vários atletas, treinadores e árbitros que se encontram detidos no Irão por alegada ligação a protestos nos últimos anos. Entre eles estão os futebolistas Mohammad Hossein Hosseini e Abolfazl Dokht, o guarda-redes de polo aquático Ali Pishevarzadeh, a maratonista Niloufar Pas, o campeão de kickboxing Benjamin Naghdi, o pugilista Mohammad Javad Vafaei Sani, o treinador de basquetebol Payam Vahidi, o treinador de bilhar Hamzeh Kazemi, a treinadora de aeróbica Narges Heidari e o antigo futebolista Amir Reza Nasr Azadani, cuja prisão anterior já havia gerado preocupação internacional.Há ainda algumas informações que apontam para o facto de o pugilista Mohammad Mahshari, medalha de bronze nos campeonatos asiáticos de juniores e de sub-23, também estar sob custódia das autoridades iranianas. .Detido guionista Mehdi Mahmoudian, que está nomeado para Óscar em Hollywood.Família de Nobel iraniana Narges Mohammadi denuncia “espancamentos, insultos e obscenidades” durante detenção