Além do cargo máximo herdado por Mojtaba Khamenei, cada posto-chave terá até quatro substitutos previstos.
Além do cargo máximo herdado por Mojtaba Khamenei, cada posto-chave terá até quatro substitutos previstos.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Defesa em mosaico e quarto sucessor: não interessa quem lidera no Irão

Regime iraniano preparou-se para resistir a um ataque com a descentralização da defesa e com um sistema de liderança com vários substitutos preparados.
César Avó
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