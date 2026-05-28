Homem condenado a 15 anos de prisão por planear ataque terrorista em concerto de Taylor Swift em Viena

Um homem foi condenado a 15 anos de prisão por planear um ataque a um concerto de Taylor Swift em Viena, em agosto de 2024.O jovem de 21 anos foi acusado de planear usar facas ou explosivos artesanais para matar pessoas num dos concertos da cantora na capital austríaca, integrado na digressão Eras, que bateu recordes de vendas.O plano saiu frustrado, mas mesmo assim as autoridades cancelaram os três concertos de Swift no Estádio Ernst Happel.Referido em tribunal como Beran A devido às leis de privacidade na Áustria, o homem declarou-se culpado as principais acusações relacionadas com o plano de ataque no início do seu julgamento, a 28 de abril..Homem declara-se culpado de planear ataque a concerto de Taylor Swift em Viena.Os procuradores disseram que o homem tentou comprar armas, incluindo uma metralhadora e uma granada de mão, e utilizou um vídeo do Estado Islâmico para tentar fabricar explosivos.Beran A negou outras acusações, como conspiração com outros dois indivíduos para realizar ataques simultâneos na Turquia, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.Antes da leitura da sentença, o homem disse ao tribunal estar arrependido. "Gostaria apenas de dizer que lamento", afirmou, em breves palavras finais ao tribunal antes do encerramento da sessão.A sua advogada de defesa, Anna Mair, afirmou que o seu cliente "não era um génio do mal ideológico"..Taylor Swift cancela concertos em Viena após serem presos suspeitos de preparar atentado islamista