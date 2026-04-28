Homem declara-se culpado de planear ataque a concerto de Taylor Swift em Viena

Um homem simpatizante do Estado Islâmico acusado de planear um ataque a um dos concertos de Taylor Swift em Viena em agosto de 2024 declarou-se culpado no início do seu julgamento, esta terça-feira, 28 de abril, informou a imprensa austríaca.Embora o plano tivesse sido frustrado, as autoridades austríacas cancelaram as atuações da cantora norte-americana na capital da Áustria. Os fãs de Swift, que viajaram de todo o mundo para a Áustria para assistir a um concerto da digressão Eras, ficaram devastados, mas juntaram-se para transformar Viena num ponto de encontro para troca de pulseiras da amizade e cânticos coletivos.Segundo os jornais Kurier e Kronen Zeitung, o suspeito declarou-se culpado das acusações relacionadas com o plano de ataque ao concerto.O arguido é um cidadão austríaco de 21 anos conhecido apenas por Beran A., em conformidade com as leis de privacidade austríacas, que enfrenta acusações que incluem crimes de terrorismo e participação numa organização terrorista.O advogado de defesa tinha anunciado já que o seu cliente planeava declarar-se culpado da maioria das acusações, que o podem levar a ser condenado até 20 anos de prisão.Beran A. está a ser julgado juntamente com Arda K., que juntamente com um terceiro homem planeavam realizar ataques simultâneos na Arábia Saudita, na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos durante o Ramadão de 2024, em nome do grupo Estado Islâmico. Porém, nenhum conseguiu levar a cabo qualquer ataque.Somente Beran A. foi acusado em relação ao plano contra Taylor Swift, que passava por atacar os espectadores reunidos à porta do Estádio Ernst Happel com facas ou explosivos artesanais. O suspeito esperava “matar o maior número de pessoas possível”, explicaram as autoridades em 2024. Beran A. terá também entrado em contacto com outros membros do Estado Islâmico, grupo ao qual jurou lealdade, antes do ataque planeado, tendo discutido com eles a compra de armas e o fabrico de bombas. Os procuradores adiantaram igualmente que arguido também tentou comprar armas ilegalmente nos dias que antecederam os espetáculos.Os Estados Unidos forneceram informações que contribuíram para a decisão de cancelar os concertos.As autoridades revistaram o apartamento de Beran A. a 7 de agosto de 2024 e encontraram materiais para o fabrico de bombas. Os concertos estavam programados para começar no dia seguinte.O julgamento está a ser realizado em Wiener Neustadt, a sul de Viena. O processo deverá continuar a 12 de maio..Taylor Swift cancela concertos em Viena após serem presos suspeitos de preparar atentado islamista