Hamas lembra "dia glorioso" no segundo aniversário dos ataques do 7 de Outubro
Hamas lembra "dia glorioso" no segundo aniversário dos ataques do 7 de Outubro

Grupo terrorista palestiniano emite mensagem falando de um "ponto de viragem" na região.
O Hamas assinalou o segundo aniversário do ataque a Israel lembrando um "dia glorioso de sucesso" para os palestinianos e alegando que foi "um ponto de viragem significativo" na região.

"Dois anos depois, o inimigo ainda continua a sua guerra bárbara contra o firme povo palestiniano e continua os seus massacres contra civis inocentes, enquanto o mundo permanece em silêncio e os países árabes os abandonam de uma forma sem precedentes”, diz o comunicado, citado pelo The Times of Israel.

Na mensagem, os terroristas são celebrados como "heróis" que lutam "em defesa da sua religião e da sua pátria".

Representantes do Hamas estão em Sharm el-Sheikh, no Egito, para negociar com os israelitas e os mediadores os pormenores do acordo de 20 pontos apresentado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada.

