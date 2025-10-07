Hamas lembra "dia glorioso" no segundo aniversário dos ataques do 7 de Outubro

O Hamas assinalou o segundo aniversário do ataque a Israel lembrando um "dia glorioso de sucesso" para os palestinianos e alegando que foi "um ponto de viragem significativo" na região. "Dois anos depois, o inimigo ainda continua a sua guerra bárbara contra o firme povo palestiniano e continua os seus massacres contra civis inocentes, enquanto o mundo permanece em silêncio e os países árabes os abandonam de uma forma sem precedentes”, diz o comunicado, citado pelo The Times of Israel.Na mensagem, os terroristas são celebrados como "heróis" que lutam "em defesa da sua religião e da sua pátria".Representantes do Hamas estão em Sharm el-Sheikh, no Egito, para negociar com os israelitas e os mediadores os pormenores do acordo de 20 pontos apresentado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada. .No segundo aniversário do ataque do Hamas a Israel, líderes mundiais lembram o "horror" e apelam à paz.Trauma e esperança. Dois anos após o ataque do Hamas a Israel, volta a falar-se de paz .Rawan Sulaiman: ”Acolhemos qualquer iniciativa que ponha fim ao genocídio”.Oren Rozenblat: "Para nós, [o 7 de Outubro] está vivo como se tivesse acontecido ontem"