Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O embaixador de Israel em Portugal, Oren Rozenblat.
O embaixador de Israel em Portugal, Oren Rozenblat. Reinaldo Rodrigues.
Internacional

Oren Rozenblat: "Para nós, [o 7 de Outubro] está vivo como se tivesse acontecido ontem"

O embaixador de Israel em Lisboa reflete sobre o ataque do Hamas, fala do antissemitismo em Portugal e da maioria silenciosa, mas clara, que sente apoiar o seu país.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Israel
Faixa de Gaza
Ataque do Hamas - 7 de Outubro
edição impressa
Oren Rozenblat

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt