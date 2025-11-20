Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Guerra na Ucrânia. UE critica plano de paz de Trump sem distinção entre agressor e vítima
EPA/OLIVIER HOSLET
Internacional

Guerra na Ucrânia. UE critica plano de paz de Trump sem distinção entre agressor e vítima

Ucrânia disse ter recebido uma proposta de um plano de paz, feito pelos EUA, que inclui a cedência de território à Rússia e a redução do exército ucraniano para 400.000 pessoas.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A alta representante para os Negócios Estrangeiros rejeitou esta quinta-feira, 20 de novembro, um plano de paz para a Ucrânia que não tenha o acordo do país invadido e a participação da União Europeia (UE), recordando Washington de que "há um claro agressor e uma vítima".

Sem adiantar muitos detalhes, Kaja Kallas disse que a reunião de hoje dos ministros dos Negócios Estrangeiros, em Bruxelas, vai debruçar-se sobre as "notícias recentes".

O Governo ucraniano anunciou na noite de quarta-feira que recebeu uma proposta de um plano de paz, feito pelos Estados Unidos, que inclui a cedência de território à Rússia, nomeadamente as porções que Moscovo anexou, e a redução do exército ucraniano para 400.000 pessoas.

"Para acabar com esta guerra é preciso o acordo dos ucranianos e dos europeus […], já falámos sobre isto: qualquer solução tem de ser justa e duradoura", respondeu Kaja Kallas aos jornalistas, à entrada para a reunião ministerial.

A representante da diplomacia da UE acrescentou que é "preciso recordar que há um claro agressor e uma vítima" e que o Presidente russo, Vladimir Putin, "há muito que podia ter acabado com esta guerra".

"Para qualquer plano funcionar, precisa do apoio dos ucranianos e dos europeus, só assim poderá um cessar-fogo ser incondicional", comentou, rejeitando responder a mais perguntas sobre este tópico.

Guerra na Ucrânia. UE critica plano de paz de Trump sem distinção entre agressor e vítima
EUA apresentam pacote de propostas à Ucrânia para acabar com a guerra

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 países da UE discutem hoje em Bruxelas os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, nomeadamente o plano de paz apresentando ao Governo de Volodymyr Zelensky pela Casa Branca, que inclui a cedência a Moscovo de território ocupado pela Rússia desde fevereiro de 2022.

Em simultâneo, a Rússia intensificou os bombardeamentos a áreas residenciais e infraestruturas energéticas - coincidindo com a chegada do inverno -, e o escândalo de corrupção abalou o Governo ucraniano.

Guerra na Ucrânia. UE critica plano de paz de Trump sem distinção entre agressor e vítima
“Estamos a lidar com uma escalada”. Rússia acusada de ataque à ferrovia que liga a Polónia à Ucrânia
Guerra na Ucrânia. UE critica plano de paz de Trump sem distinção entre agressor e vítima
Zelensky: Ucrânia utilizou "com sucesso" mísseis de longo alcance 'Long Neptune' contra alvos na Rússia
EUA
União Europeia
Guerra na Ucrânia
plano de paz

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt