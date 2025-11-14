Zelensky: Ucrânia utilizou "com sucesso" mísseis de longo alcance 'Long Neptune' contra alvos na Rússia

"Durante a noite, os nossos guerreiros utilizaram com sucesso os Long Neptunes contra alvos específicos no território russo". A informação foi dada esta sexta-feira, 14 de novembro, pelo presidente ucraniano, depois de uma noite em que Moscovo lançou um ataque de larga escala contra a capital, Kiev, que fez, pelo menos, quatro mortos. Volodymyr Zelensky referia-se a mísseis ucranianos de longo alcance, cuja utilização justificou pela contínua agressão russa. "Esta é a nossa resposta totalmente justa ao terror contínuo da Rússia", afirmou.Numa das mensagens publicadas nas redes sociais, o presidente ucraniano mostrou um vídeo do lançamento de um Long Neptune e fez saber: "Estamos a produzir mais". Segundo Zelensky, "os mísseis ucranianos estão a produzir resultados cada vez mais significativos e precisos praticamente todos os meses"..Estes mísseis Long Neptune, de fabrico ucraniano, foram utilizados com sucesso em testes de combate em março e têm um alcance de cerca de 1000km, disse Zelensky, na altura, como recorda a Reuters, que dá conta das declarações das forças armadas, no início desta semana, sobre o aumento da utilização eficaz de armas de longo alcance nacionais, que incluem este tipo de mísseis."Está a causar consideráveis problemas ao inimigo", segundo informaram as forças armadas ucranianas, na passada terça-feira.Nas redes sociais, e no seguimento da utilização de Long Neptunes, após um ataque russo contra Kiev, Zelensky agradeceu a todos os que contribuem para o "programa de mísseis e proporcionam à Ucrânia esta precisão e capacidade de longo alcance". A capital ucraniana, recorde-se, foi, na última noite, alvo de uma ofensiva de larga escala, na qual a Rússia utilizou cerca de 18 mísseis e 430 drones contra Kiev, segundo o presidente ucraniano. Tratou-se de um ataque planeado para causar o "máximo de danos à população civil", acusou Zelensky.O presidente ucraniano detalhou ao afirmar que, "só em Kiev, dezenas de edifícios de apartamentos foram danificados". "A embaixada do Azerbaijão foi atingida por destroços de um míssil Iskander", adiantou."Um ataque cruel – até ao momento, sabemos que há dezenas de feridos, incluindo crianças e uma mulher grávida", classificou o presidente ucraniano numa mensagem divulgada nas redes sociais, onde partilhou imagens das consequências da ofensiva russa. .Ataque russo de grande escala contra Kiev faz pelo menos quatro mortos. "Cruel", classifica Zelensky.A Ucrânia terá de negociar com a Rússia "mais cedo ou mais tarde", diz Kremlin