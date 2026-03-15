Outros países devem evitar ações que possam expandir a guerra, diz Teerão. Mojtab Khamenei está vivo, garante

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, diz que Mojtaba Khamenei está vivo e de boa saúde. Segundo a Sky News, a garantia foi dada numa mensagem na rede social Telegram. “O líder da revolução está de boa saúde e a gerir plenamente a situação”, lê-se na publicação.Ontem à noite o presidente norte-americano, Donald Trump, falou na possibilidade de o novo líder iraniano estar morto.O post resume uma entrevista que Araghchi deu ao The New Arab em que fala ainda de outros temas. “Ocupar a ilha de Kharg seria um erro ainda maior do que atacá-la”, disse, na sequência de ameaças de Trump. O ministro afirmou ainda que “o estreito de Ormuz está aberto a todos, exceto a navios dos EUA e dos seus aliados”. Sobre o ataque do Irão a países árabes da região, acusou Israel e os EUA. “Israel poderá estar por detrás de ataques contra alvos civis em países árabes, com o objetivo de prejudicar as relações com o Irão”, lê-se na publicação, segundo a Sky news. “Os norte-americanos construíram um drone semelhante ao nosso Shahed, chamado Lucas, através do qual atacam alvos em países árabes.” “Os nossos ataques visam apenas bases e interesses dos EUA na região”, lê-se no resumo da entrevista de Abbas Araghchi.Sobre negociações para pôr fim ao conflito, o ministro disse que “até agora não foi apresentada qualquer iniciativa concreta para pôr fim à guerra”, e mostrou-se aberto a esforços nesse sentido. “Saudaremos qualquer iniciativa regional que conduza a um fim justo da guerra.”