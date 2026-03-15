Benjamin Netanyahu ironiza sobre rumores da sua morte em vídeo nas redes sociais

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu publicou um vídeo na sua conta na rede social X, no qual responde aos rumores sobre a sua morte.O chefe do governo israelita surge no vídeo em conversa com a pessoa que está a filmar, que lhe diz que andam a dizer na internet que ele está morto. E Netanyahu responde: "Eu adoro café. Sabes uma coisa? Adoro o meu povo, o comportamento deles é fantástico." Depois, em resposta àqueles que difundiram informações de que Netanyahu tinha seis dedos nas mãos num vídeo, o que indicaria o uso de Inteligência Artificial. "Queres contar os dedos?".De imediato, o primeiro-ministro deixou uma mensagem ao povo israelita: "A vossa resiliência é incrível, dá-me força, dá força ao governo, às IDF (Forças de Defesa de Israel) e à Mossad. Estamos a fazer algo que não posso revelar neste momento, mas estamos a agir, atingindo o Irão com muita força e também continuamos a atacar no Líbano."Netanyahu revelou ainda que recebe mensagens o povo "para continuar" e, nesse sentido, apelou para que "continuem a seguir as instruções do Comando da Frente Interna". "Fiquem sempre atentos às ordens do Comando da Frente Interna e também dos autarcas, para estarem sempre perto de um abrigo. Vamos facilitar as coisas conforme for possível", acrescentou.A finalizar, o governante agradece pelo café e lança uma piada: "Obrigado pelo café, está excelente. Não sei quantas calorias tem, mas parece-me muito perigoso.".Hamas diz que qualquer acordo para Gaza exige fim da agressão israelita.Guerra com Irão entra em fase decisiva e vai durar o tempo "necessário", diz Israel