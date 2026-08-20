Guarda Revolucionária do Irão ameaça usar armas mais "destrutivas" caso sejam retomadas as hostilidades

Teerão irá usar armas mais "destrutivas" caso sejam retomadas as hostilidades, avisou esta quinta-feira, 20 de agosto, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC), citada pelos media estatais, após o presidente dos EUA anunciar que não estão previstas negociações entre os dois países.

A IRGC "alertou que qualquer nova guerra contra o Irão será enfrentada com o uso de armas mais avançadas e destrutivas do que as usadas anteriormente", indicou a agência de notícias iraniana Tasnim.

Se o conflito recomeçar, "as armas que utilizaremos serão completamente diferentes das do passado, em todos os aspetos", sublinhou Hossein Mohebbi, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão, noticia a CNN, que cita os media iranianos.

As mudanças no armamento iraniano, em caso de uma nova escalada, podem envolver "a geração de ogivas, a precisão dos ataques, o alcance dos mísseis ou outras capacidades", segundo a Tasnim.

Mohebbi referiu que o "poder destrutivo das ogivas utilizadas nos mísseis do IRGC é muito superior ao das utilizadas em guerras anteriores", ainda de acordo com a agência de notícias.