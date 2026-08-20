Guarda Revolucionária do Irão ameaça usar armas mais "destrutivas" caso sejam retomadas as hostilidades
Teerão irá usar armas mais "destrutivas" caso sejam retomadas as hostilidades, avisou esta quinta-feira, 20 de agosto, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC), citada pelos media estatais, após o presidente dos EUA anunciar que não estão previstas negociações entre os dois países.
A IRGC "alertou que qualquer nova guerra contra o Irão será enfrentada com o uso de armas mais avançadas e destrutivas do que as usadas anteriormente", indicou a agência de notícias iraniana Tasnim.
Se o conflito recomeçar, "as armas que utilizaremos serão completamente diferentes das do passado, em todos os aspetos", sublinhou Hossein Mohebbi, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irão, noticia a CNN, que cita os media iranianos.
As mudanças no armamento iraniano, em caso de uma nova escalada, podem envolver "a geração de ogivas, a precisão dos ataques, o alcance dos mísseis ou outras capacidades", segundo a Tasnim.
Mohebbi referiu que o "poder destrutivo das ogivas utilizadas nos mísseis do IRGC é muito superior ao das utilizadas em guerras anteriores", ainda de acordo com a agência de notícias.
O aviso de Teerão surge numa altura em que Donald Trump anunciou uma "guerra económica" contra Irão e consequências "tremendas" para aliados. A "mais esmagadora operação económica algum dia tomada contra qualquer país", classificou o presidente norte-americano.
"Ninguém deu à República Islâmica do Irão uma melhor oportunidade de fazer um acordo do que eu", afirmou Trump. "Tragicamente para eles, não aproveitaram", acrescento.
Perante este cenário, os EUA decidiram avançar para uma "guerra económica e isolamento numa escala sem precedentes".
"Qualquer país que permitir que as suas instituições financeiras, negócios, aeroportos ou entidades governamentais deem qualquer tipo de salvação ao Irão, vai enfrentar tremendas consequências económicas", avisou Donald Trump na mensagem que publicou na Truth Social.
Na nota, apelou aos aliados que se unam aos Estados Unidos "para isolar e derrotar a ameaça iraniana". "Estes maníacos estão encurralados, e estas medidas históricas irão debilitá-los e impedir a sua capacidade de espalhar o terror pelo mundo", declarou o presidente norte-americano, reiterando que "o Irão nunca terá uma arma nuclear.