O Presidente norte-americano, Donald Trump.
O Presidente norte-americano, Donald Trump.EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Internacional

Trump anuncia "guerra económica" contra Irão e consequências "tremendas" para aliados

O presidente dos EUA recua mais uma vez na intenção de chegar a acordo com Teerão. Promete "isolamento sem precedentes" e consequências para quem apoie o Irão, como é o caso de Rússia e China.
Tomás Gonçalves Pereira
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Donald Trump vai avançar com a "mais esmagadora operação económica algum dia tomada contra qualquer país", prometeu. Do outro lado está o Irão.

Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente dos EUA fez saber não apenas da ação contra Teerão, como também de consequências "tremendas" para qualquer país que apoie os iranianos.

"Ninguém deu à República Islâmica do Irão uma melhor oportunidade de fazer um acordo do que eu", atirou Trump. Ainda assim, "TRAGICAMENTE para eles, não aproveitaram", pode ler-se.

Neste contexto, os EUA avançam com "guerra económica e isolamento numa escala sem precedentes", daqui para a frente. Em simultâneo, "QUALQUER país que permitir que as suas instituições financeiras, negócios, aeroportos ou entidades governamentais deem qualquer tipo de salvação ao Irão, vai enfrentar TREMENDAS consequências económicas", salienta Trump.

Recorde-se que o Irão conta com a ajuda militar de países como China e Rússia, até ao momento, na guerra contra os EUA.

A finalizar, o chefe de Estado norte-americano insiste que "o Irão nunca terá um arma nuclear", mediante aquele que é um dos desígnios dos EUA para esta guerra.

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