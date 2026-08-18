Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUAEPA/MATT KAMINSKY
Internacional

Trump diz que não há negociações com o Irão e chama ao estreito de Ormuz "novo território dos EUA"

Presidente norte-americano refere que bloqueio naval aos portos iranianos mantém-se em vigor e que o estreito de Ormuz "está aberto". "Todas as minas marítimas foram removidas ou detonadas", assegura.
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"Não há negociações nem conversações em curso, nem agendadas, com a República Islâmica do Irão". A informação foi dada esta terça-feira, 18 de agosto, pelo presidente norte-americano, um dia depois de terminar o prazo de 60 dias previsto no memorando de entendimento entre Washington e Teerão para negociar um acordo definitivo para acabar com o conflito e chegar a um entendimento sobre o programa nuclear iraniano.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Donald Trump assegura ainda que o bloqueio naval aos portos iranianos mantém-se em vigor e que o estreito de Ormuz "está aberto e em funcionamento". "Todas as minas marítimas foram removidas ou detonadas", adiantou na Truth Social.

Na mesma rede social, Donald Trump partilhou um mapa do estreito de Ormuz com a designação "novo território dos EUA". A imagem mostra a estratégica via marítima, que liga o golfo Pérsico ao golfo de Omã, assinalada por um círculo.

Já na sexta-feira (14 de agosto) tinha referido a possibilidade de declarar a rota marítima como território norte-americano, reiterando que os EUA tinham o controlo do estreito, o que foi negado por Teerão.

"Depois de terminarmos de derrotar o Irão, que está a ser derrotado de forma muito severa, muito em breve declararei o estreito de Ormuz território dos EUA. Temos um bloqueio. Nenhum navio passará por ali a menos que queiramos", afirmou, na sexta-feira, durante um comício em Long Island, no estado de Nova Iorque.

A posição de Donald Trump não ficou sem resposta, com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão a sublinhar que o estreito de Ormuz "foi iraniano, é iraniano e continuará a ser iraniano". "Este estreito só será aberto e fechado por ordem do Irão", disse, no sábado, Kazem Gharibabadi.

O estreito de Ormuz é uma das mais importantes rotas marítimas, por onde passava, antes do conflito entre EUA e Irão, cerca de 20% do comércio de petróleo e gás natural.

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