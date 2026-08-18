Trump diz que não há negociações com o Irão e chama ao estreito de Ormuz "novo território dos EUA"

Já na sexta-feira (14 de agosto) tinha referido a possibilidade de declarar a rota marítima como território norte-americano, reiterando que os EUA tinham o controlo do estreito, o que foi negado por Teerão.

"Depois de terminarmos de derrotar o Irão, que está a ser derrotado de forma muito severa, muito em breve declararei o estreito de Ormuz território dos EUA. Temos um bloqueio. Nenhum navio passará por ali a menos que queiramos", afirmou, na sexta-feira, durante um comício em Long Island, no estado de Nova Iorque.

A posição de Donald Trump não ficou sem resposta, com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão a sublinhar que o estreito de Ormuz "foi iraniano, é iraniano e continuará a ser iraniano". "Este estreito só será aberto e fechado por ordem do Irão", disse, no sábado, Kazem Gharibabadi.

O estreito de Ormuz é uma das mais importantes rotas marítimas, por onde passava, antes do conflito entre EUA e Irão, cerca de 20% do comércio de petróleo e gás natural.