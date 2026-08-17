O estreito de Ormuz continua a ser alvo de grande pressão militar por parte de EUA e Irão.
O estreito de Ormuz continua a ser alvo de grande pressão militar por parte de EUA e Irão.EPA/STRINGER
Internacional

Petróleo em escassez? Travessia do estreito de Ormuz cai 84% no fim de semana

Antes da guerra, 130 petroleiros cruzavam o estreito diariamente. No último fim de semana, foram apenas cinco, o que põe em números a insegurança das empresas relativamente à travessia.
Tomás Gonçalves Pereira
Publicado a
Atualizado a

A insegurança continua a marcar o dia-a-dia dos navios de carga no estreito de Ormuz. No passado fim-de-semana, o impacto traduziu-se, de forma clara, em números.

Cinco petroleiros atravessaram a região no sábado, 15 de agosto, ao passo que nem um o fez no domingo, de acordo com os dados da plataforma Kpler, que permite acompanhar o percurso dos navios. O que está em causa é um corte próximo de 84% face aos 31 que cruzaram o estreito no fim de semana anterior.

Entre as causas, deverão estar os ataques a três petroleiros da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, que marcaram a semana passada. Os incidentes foram reportados pelos Emirados Árabes Unidos.

É certo que algumas embarcações podem passar despercebidas por desligarem o Sistema de Identificação Automática, como determinados petroleiros iranianos optam por fazer, de forma a fugirem ao bloqueio dos EUA. Ainda assim, os números estão inevitavelmente muito longe da média diária de 130 que atravessavam a região antes do início da guerra entre EUA e Irão, no final de fevereiro.

Por enquanto, EUA e Irão continuam a reivindicar controlo sobre o estreito de Ormuz e os ataques repetem-se, pelo que a travessia envolve um alto grau de risco. Recorde-se que, em condições normais, 20% do mercado global de petróleo passa pelo Estreito de Ormuz. É que alguns países do Golfo, como o Irão, Emirados e o Iraque estão entre os maiores exportadores globais daquela matéria prima.

O estreito de Ormuz continua a ser alvo de grande pressão militar por parte de EUA e Irão.
Irão. Teerão diz ter acordado com Omã rota segura de navegação por Ormuz
O estreito de Ormuz continua a ser alvo de grande pressão militar por parte de EUA e Irão.
Teerão e Washington no meio de guerra de palavras sobre quem controla Ormuz
O estreito de Ormuz continua a ser alvo de grande pressão militar por parte de EUA e Irão.
Trump diz controlar estreito de Ormuz, EUA atacam mais um navio
Petróleo
Petroleiros
Estreito de Ormuz
Tensão no Golfo
Operação Fúria Épica
Bloqueio do Estreito de Ormuz
Diário de Notícias
www.dn.pt