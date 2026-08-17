Petróleo em escassez? Travessia do estreito de Ormuz cai 84% no fim de semana

A insegurança continua a marcar o dia-a-dia dos navios de carga no estreito de Ormuz. No passado fim-de-semana, o impacto traduziu-se, de forma clara, em números.

Cinco petroleiros atravessaram a região no sábado, 15 de agosto, ao passo que nem um o fez no domingo, de acordo com os dados da plataforma Kpler, que permite acompanhar o percurso dos navios. O que está em causa é um corte próximo de 84% face aos 31 que cruzaram o estreito no fim de semana anterior.

Entre as causas, deverão estar os ataques a três petroleiros da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, que marcaram a semana passada. Os incidentes foram reportados pelos Emirados Árabes Unidos.

É certo que algumas embarcações podem passar despercebidas por desligarem o Sistema de Identificação Automática, como determinados petroleiros iranianos optam por fazer, de forma a fugirem ao bloqueio dos EUA. Ainda assim, os números estão inevitavelmente muito longe da média diária de 130 que atravessavam a região antes do início da guerra entre EUA e Irão, no final de fevereiro.

Por enquanto, EUA e Irão continuam a reivindicar controlo sobre o estreito de Ormuz e os ataques repetem-se, pelo que a travessia envolve um alto grau de risco. Recorde-se que, em condições normais, 20% do mercado global de petróleo passa pelo Estreito de Ormuz. É que alguns países do Golfo, como o Irão, Emirados e o Iraque estão entre os maiores exportadores globais daquela matéria prima.