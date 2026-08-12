Trump diz não confiar no Irão.
Trump diz não confiar no Irão. EPA / BONNIE CASH / POOL
Internacional

Trump diz controlar estreito de Ormuz, EUA atacam mais um navio

Líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional avisou que o estreito de Ormuz “não será aberto” até que os EUA “aceitem as condições” iranianas.
Ana Meireles
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