Trump diz controlar estreito de Ormuz, EUA atacam mais um navio

Donald Trump garantiu esta quarta-feira, 12 de agosto, que as forças militares dos Estados Unidos têm “controlo total” do estreito de Ormuz, passagem marítima estratégica cuja abertura tem sido alvo de exigências por Washington e Teerão. “Controlamos totalmente o estreito de Ormuz. Controlamo-lo; mais ninguém, só nós. A nossa Marinha é incrível e as coisas estão a correr muito bem para o nosso país”, disse o presidente norte-americano aos jornalistas.Mais tarde, numa publicação na Truth Social, Trump voltou a reafirmar esta garantia, escrevendo ainda “ACHO QUE VAMOS MANTÊ-LO!”. “O nosso bloqueio naval está a ser chamado, por todos, de ‘UMA PAREDE DE AÇO’, e não há nada que o Irão possa fazer quanto a isso. Não têm Marinha, não têm Força Aérea, os seus restantes soldados estão sem receber, a IRGC [Guardas da Revolução Islâmica ] está dizimada e em fuga, e a sua ‘liderança’ é incerta, na melhor das hipóteses! Não têm dinheiro - o seu país está ‘acabado’.”Na sua conversa com os jornalistas, o presidente dos EUA afirmou ainda que a situação com o Irão “está a correr muito bem”, embora tenha voltado a manifestar desconfiança em relação às autoridades de Teerão. “Não confio no Irão. Sou a última pessoa que confiaria no Irão. Mentiram-me constantemente”. Horas antes, o Comando Central dos EUA anunciou ter disparado dois mísseis Hellfire contra o navio porta-contentores Vela Nova, de bandeira do Panamá, enquanto este navegava no Golfo de Omã em direção a um porto iraniano, violando o bloqueio imposto por Washington. De acordo com a mesma fonte, o navio ignorou os avisos para que deixasse de violar o bloqueio naval aos portos iranianos. Esta foi a 12.ª embarcação atacada pelas forças dos Estados Unidos desde que o bloqueio foi anunciado em abril, e a terceira desde que o bloqueio foi reimposto a 14 de julho. Desde então, as forças norte-americanas dizem ter também redirecionado 55 navios.Ainda na terça-feira, o novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, avisou que o estreito de Ormuz “não será aberto” até que os Estados Unidos “mudem o seu comportamento e aceitem as condições” de Teerão. Citado pela agência Tasnim, Rezaei afirmou que o acordo de uma nova rota marítima, a ser fechado entre o Irão e Omã, deve ser visto “em separado” do bloqueio ao estreito de Ormuz e não significará a sua reabertura. E reiterou as exigências feitas por Teerão, que incluem o fim da guerra com Israel, e libertar os fundos iranianos congelados no estrangeiro, além de acabar com os conflitos em toda a região, incluindo no Líbano e Gaza.Esta quarta-feira, em declarações à Reuters, uma fonte iraniana de alto nível, afirmou não ter havido progressos nas negociações para retomar o acordo provisório assinado entre os EUA e o Irão em junho e definir um calendário para a sua implementação. Washington e Teerão acordaram em 17 de junho um memorando de entendimento, que incluiu um cessar-fogo imediato, a reabertura do estreito de Ormuz, colocado sob ameaça militar iraniana desde o início do conflito, e o levantamento do bloqueio naval entretanto imposto pelos Estados Unidos aos portos do Irão. As partes voltaram no entanto à confrontação e aos respetivos bloqueios navais e não prosseguiram as negociações previstas no memorando para alcançarem um acordo de paz definitivo num período de dois meses. .Trump diz que os EUA vão tornar-se os "guardiões" do Estreito de Ormuz.Teerão insiste que só negociará quando Washington deixar de violar memorando de junho