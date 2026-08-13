Irão acusa os EUA de não ser capaz de defender os seus aliados.
Irão acusa os EUA de não ser capaz de defender os seus aliados. EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Teerão e Washington no meio de guerra de palavras sobre quem controla Ormuz

Irão desmentiu alegações feitas por Trump, classificando-as como “mentiras e invenções”.
Ana Meireles
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