Teerão e Washington no meio de guerra de palavras sobre quem controla Ormuz

As Forças Armadas do Irão classificaram esta quinta-feira, 13 de agosto, como mentira a garantia dada no dia anterior pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o controlo do Estreito de Ormuz, afirmando que esta passagem marítima estratégica se encontra totalmente dominada por Teerão.“As falsas alegações dos EUA de que os navios estão a passar pelo estreito de Ormuz normalmente... não passam de mentiras e invenções”, disse Ebrahim Zolfaghari, porta-voz do comando militar central do Irão, Khatam-al Anbiya, citado pela AFP. De acordo com esta fonte militar, “o Estreito de Ormuz está, tal como no passado, sob a gestão e o controlo totais da República Islâmica do Irão, e nenhum navio comercial ou petroleiro teve ou terá a possibilidade de passagem segura por este estreito sem a permissão e a supervisão das poderosas forças armadas iranianas”.Um dia antes, Donald Trump tinha afirmado que os Estados Unidos “têm o controlo total sobre o Estreito de Ormuz”. “ACHO QUE VAMOS MANTÊ-LO!”, acrescentou o líder norte-americano na Truth Social. Na quarta-feira também, o novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Mohsen Rezaei, já tinha avisado que o estreito de Ormuz “não será aberto” até que os EUA “mudem o seu comportamento e aceitem as condições” de Teerão. Afirmando ainda que o acordo de uma nova rota marítima, a ser fechado entre o Irão e o Omã, deve ser visto “em separado” do bloqueio ao estreito e não significará a sua reabertura.Já esta quinta-feira, Mohammad Mokhber, um conselheiro do Líder Supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, alertou que a nova “estratégia definitiva” da liderança poderá alterar o equilíbrio global de poder. “A estratégia definitiva do Líder de transformar a guerra num conflito ofensivo, caso as condições do Irão não sejam cumpridas, irá, sem dúvida, alterar as equações de poder no mundo”, escreveu no X.Segundo Mokhber, “ao demonstrar a incapacidade dos EUA em proteger os seus aliados no Golfo Pérsico, o caminho mais sustentável para uma nova ordem na região é a implementação do mecanismo de segurança e economia do estreito de Ormuz, independentemente da garantia militar de Washington”..Trump diz controlar estreito de Ormuz, EUA atacam mais um navio.Irão desvaloriza anúncio de Trump sobre regresso do bloqueio naval