GLEX Ignition: Histórias da Estação Espacial Internacional e da missão Artemis para ouvir em Coimbra

Young, numa entrevista por Zoom publicada no DN já depois da missão Artemis deste ano de aproximação à Lua, falou do entusiasmo pela vinda a Portugal, o país das “grandes navegações”, e, em tom divertido, abriu um pouco o jogo sobre o que poderá abordar hoje em Coimbra: “Ainda estou a tentar organizar tudo, porque podia falar durante duas horas sobre as operações da missão Artemis, mas não tenho esse tempo [risos]. Assim, penso que o objetivo da palestra é contar a história da integração da ciência nas operações de voos espaciais tripulados, através da perspetiva do Artemis II. Falarei sobre o percurso do Artemis II para ilustrar aquilo a que dediquei a minha carreira: integrar a ciência completamente nas operações de voo. Espero conseguir abordar esta minha paixão pela integração e usar o Artemis como uma lente para contar esta história. Quero definitivamente em Coimbra mostrar alguns dos incríveis dados, imagens e vídeos da paisagem lunar. O problema será controlar o tempo [risos].”

Os outros conferencistas no GLEX Ignition serão a cientista Sue Smrekar (que lidera a missão VERITAS da NASA a Vénus), Alizé Carrère (cientista, realizadora e National Geographic Explorer), Cliff Kapono (cientista, surfista profissional e explorador nativo havaiano), Lola Fatoyinbo (ecologista espacial e antiga cientista da NASA), Mark Hannaford (fundador da World Extreme Medicine e pioneiro da medicina em ambientes extremos) e David Ibbett (compositor residente no Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian).

Em 2025, o evento decorreu em Otava, capital do Canadá, em parceria com a Royal Canadian Geographical Society. Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo também já acolheram cimeiras GLEX. Coimbra junta-se agora às sedes portuguesas.

Entre os participantes ao longo dos anos constam nomes como James Garvin, ex-cientista-chefe da NASA e confesso admirador dos navegadores portugueses dos séculos XV e XVI, Nina Lanza, cientista que controlava os rovers usados na exploração de Marte, Michael López-Alegría, astronauta que tem dupla nacionalidade espanhola e americana e fez seis viagens ao espaço, o canadiano Mario Rigby que atravessou África a pé da África do Sul ao Egito, ou a antropóloga Anna Curtenius Roosevelt, que se tem dedicado ao estudo das populações da Amazónia. Todos eles vieram a Portugal e alguns mais do que uma vez, como é o caso de Garvin. Entrevistado pelo DN em 2019, Garvin antecipou aquilo que ouvi mais tarde de Bergreen: a admiração na NASA por figuras como Magalhães, o português que batizou de Pacífico o maior oceano do mundo. Morreu numa escaramuça nas Filipinas mas ficou para a história como o grande responsável pela primeira viagem de circum-navegação, concluída em 1522 pelo espanhol Juan Sebastián Elcano.

Uma das regras tem sido o envolvimento com cientistas (e não só) portugueses. Testemunhei, por exemplo, a cumplicidade entre Garvin e o vulcanologista João Carlos Nunes, professor da Universidade dos Açores, numa visita durante o GLEX Summit de 2022, aos Capelinhos, no Faial.