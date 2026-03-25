Os italianos chumbaram em referendo a proposta de reforma do sistema judicial pretendida pelo governo de Meloni.
Os italianos chumbaram em referendo a proposta de reforma do sistema judicial pretendida pelo governo de Meloni. EPA / FABIO FRUSTACI
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Giorgia Meloni “limpa” governo após derrota no referendo

Ministra do Turismo começou por ignorar apelo à sua demissão feito por Giorgia Meloni, mas cedeu à pressão do Irmãos de Itália, partido pelo qual é senadora, e do gabinete da primeira-ministra.
Ana Meireles
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