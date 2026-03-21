Genocídio e escravatura sexual. Tribunal francês condena jihadista a pena perpétua

Um membro francês do autoproclamado Estado Islâmico (ISIS) foi condenado a pena de prisão perpétua por genocídio e crimes contra a humanidade. Em causa estão atos organizados pelos jihadistas, que dizem respeito a homicídios, violações e escravatura dos Yazidis. Esta é uma minoria etnorreligiosa curdo indígena do Curdistão, que tem presença em maior número no Iraque. A condenação de Sabri Essid, no tribunal criminal de Paris, baseou-se em testemunhos de duas mulheres das quais o homem, agora condenado, era "dono". Adicionalmente, são várias as mulheres a quem era atribuído um "valor de mercado" e que garantem ter sido compradas por valores entre 40 e 100 dólares.Mensagens recolhidas num grupo da rede social Telegram intitulado "mercado de soldados do califado" levam a crer que várias crianças eram vendidas, em troca de dinheiro ou bens, para escravatura sexual. As meninas mais novas tinham a partir de nove anos e chegavam a custar 14 mil dólares..EUA lançam ataques em larga escala contra o Estado Islâmico na Síria