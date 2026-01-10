Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
EUA lançam ataques em larga escala contra o Estado Islâmico na Síria
Esta operação é a resposta a uma emboscada, realizada por um terrorista do Estado Islâmico, resultou na morte de dois soldados americanos e um intérprete civil americano.
Carlos Nogueira
As forças armadas norte-americanas realizaram múltiplos ataques na Síria contra o grupo terrorista Estado Islâmico, de acordo com um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos, indicando que o ataque foi realizado quando eram 17h30 em Portugal continental.

"Estes ataques fazem parte da Operação Hawkeye Strike, que foi lançada e anunciada a 19 de dezembro de 2025, sob direção do presidente Trump, em resposta direta ao ataque mortal do Estado Islâmico contra as forças americanas e sírias em Palmira, na Síria, a 13 de dezembro de 2025", refere o comunicado, lembrando que "essa emboscada, realizada por um terrorista do Estado Islâmico, resultou na morte de dois soldados americanos e um intérprete civil americano".

O Comando Central dos EUA não revelam se do ataque deste sábado resultaram vítimas mortais, mas deixou um aviso: "A nossa mensagem continua a ser clara: encontraremos e mataremos em qualquer lugar do mundo quem ferir os nossos militares, não importa o quanto tentem escapar da justiça."

Pete Hegseth, secretário de Defesa dos EUA, deixou entretanto uma mensagem através da rede social X a propósito deste ataque: "Nunca nos esqueceremos e nunca cederemos."

EUA
Ataque
Síria
Estado Islâmico

