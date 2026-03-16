Socialista Emmanuel Grégoire recusa aliar-se à França Insubmissa em Paris.
Socialista Emmanuel Grégoire recusa aliar-se à França Insubmissa em Paris.EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
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França faz contas a alianças após bom resultado dos extremos nas municipais

Primeira volta das eleições marcada por subida da França Insubmissa e do Reagrupamento Nacional.
Susana Salvador
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