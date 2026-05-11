França. Duas pessoas mortas e três gravemente feridas em tiroteio em Nice

Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas esta segunda-feira, 11 de maio, depois de um tiroteio no bairro dos Moulins, na zona oeste de Nice, no sul de França.A informação foi confirmada pelo procurador Damien Martinelli, citado pela RFI, que acrescenta que o incidente se insere num ambiente de forte tensão na cidade nos últimos dias, com episódios de violência relacionados com o tráfico de droga. O bairro dos Moulins é considerado uma zona sensível pelas autoridades, devido à presença de redes ligadas ao narcotráfico e a confrontos frequentes entre grupos rivais. Até ao momento, não foram divulgadas detenções.Numa mensagem publicada na rede social X, o autarca de Nice, Éric Ciotti, que esteve no local, denunciou um "novo e assustador tiroteio" e atualizou o número de vítimas: dois mortos, três feridos graves, três ligeiros e outros três em estado de choque.. em atualização