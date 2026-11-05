Flávio Bolsonaro esperado em conferência conservadora em Mar-a-Lago

Flávio Bolsonaro deverá comparecer esta quinta-feira, 5 de novembro, numa conferência conservadora que vai decorrer em Mar-a-Lago, propredade privada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach. Esta poderá ser a primeira aparição pública do candidato à presidência so Brasil, após a derrota e a fuga para os Estados Unidos.

A organização da conferência CPAC confirmou na quarta-feira a presença de Flávio Bolsonaro, embora não tenha dado detalhes acerca dessa participação.