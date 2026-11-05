Flávio Bolsonaro
Flávio BolsonaroEPA/Andre Borges
Internacional

Flávio Bolsonaro esperado em conferência conservadora em Mar-a-Lago

Esta poderá ser a primeira aparição pública do candidato derrotado à presidência do Brasil, após a fuga para os Estados Unidos.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Flávio Bolsonaro deverá comparecer esta quinta-feira, 5 de novembro, numa conferência conservadora que vai decorrer em Mar-a-Lago, propredade privada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Palm Beach. Esta poderá ser a primeira aparição pública do candidato à presidência so Brasil, após a derrota e a fuga para os Estados Unidos.

A organização da conferência CPAC confirmou na quarta-feira a presença de Flávio Bolsonaro, embora não tenha dado detalhes acerca dessa participação.

De acordo com esse anúncio, o irmão, Eduardo Bolsonaro, também marcará presença.

Flávio Bolsonaro chegou aos Estados Unidos a 28 de outubro, três dias depois da segunda volta das presidenciais brasileiras, que perdeu para Lula da Silva. O candidato, a mulher e duas filhas atravessaram a fronteira do Brasil para a Argentina e embarcaram num avião privado em Puerto Iguazú. Após uma escala em Guayaquil (Equador), aterraram em Miami.

"O Governo dos EUA não esteve diretamente envolvido em nenhum desses movimentos", garantiu o secretário de Estados norte-americano, Marco Rubio.

Flávio Bolsonaro
Cronologia de uma fuga: todos os passos de Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro com carta verde nos EUA. Trump afirma que brasileiro pode ficar "pelo tempo que quiser"
EUA
Brasil
Trump
Flávio Bolsonaro
Eleições Brasil
Mar-a-Lago