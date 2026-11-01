Flávio Bolsonaro com carta verde nos EUA. Trump afirma que brasileiro pode ficar "pelo tempo que quiser"

Candidato presidencial derrotado nas eleições do Brasil, Flavio Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos alegando estar a ser perseguido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), vai poder permanecer no país por tempo indeterminado. A afirmação é do presidente Donald Trump, feita a repórteres durante uma festa de Halloween no clube Mar-a-Lago, na Flórida, neste sábado, 31 de outubro.

"Ele pode ficar aqui pelo tempo que quiser", disse Trump sobre Bolsonaro, citado pela agência Reuters. O presidente ainda comentou o resultado, que deu uma reeleição histórica a Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de Flávio ter liderado as sondagens. "Na minha opinião, a eleição foi uma vergonha." Observadores externos internacionais descreveram a eleição brasileira como livre e justa. A embaixada do Brasil em Washington não comentou as declarações de Trump.

Flávio Bolsonaro foi para os EUA após uma decisão do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de apreender o seu passaporte, horas depois da sua derrota nas urnas. O filho de Jair Bolsonaro enfrenta duas investigações federais por lavagem de dinheiro no Brasil e a Polícia Federal considerou que havia risco de fuga. Ele, a esposa e as duas filhas foram admitidos nos Estados Unidos sob uma autorização de permanência por motivos humanitários, que, normalmente, tem duração de apenas um ano.

Antes das declarações de Trump, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conservou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, durante uma reunião do G20 em Atlanta. Rubio afirmou que ambos vão voltar a reunir em algumas semanas, na França, durante uma cúpula de ministros das Relações Exteriores do G7, em que o Brasil deve participar como observador.

Rubio ressaltou ainda que os EUA "não estiveram diretamente envolvidos em nenhum dos movimentos" que levaram à saída de Flávio Bolsonaro do Brasil. No entanto, a Reuters e diversos outros órgãos de comunicação social relataram que Jason Miller, um funcionário ligado à Casa Branca, ajudou a organizar a viagem do candidato derrotado.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso no Brasil por tentativa de golpe de Estado, após perder a disputa pela reeleição em 2022 para Lula da Silva. O próprio Lula passou 17 meses na prisão, entre 2018 e 2019, sob acusações de corrupção que foram posteriormente anuladas.