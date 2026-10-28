Flávio Bolsonaro viajou da Argentina para o Equador num voo privado

A aeronave descolou pouco depois de Puerto Iguazú, confirmou o portal especializado FlightRadar, tendo aterrado em Guaiaquil às 05h46, (8:46 de Lisboa). O portal G1 indica que cerca de maia hora depois, às 6h22 locais, o avião partiu com destino ao aeroporto Opa-locka Executive, em Miami, nos Estados Unidos.

Horas antes, o Ministério da Segurança da Argentina tinha negado que o filho do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (2019-2023) tivesse entrado no país.

A fuga de Flávio Bolsonaro ocorreu um dia depois de ter sido intimado pela Polícia Federal, por ordem do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a entregar todos os passaportes que possui no prazo de 24 horas, e de ter sido proibido de deixar o Brasil.

A decisão de Moraes consta de um processo em que Flávio e um amigo, o advogado Willer Tomaz, são investigados por corrupção, branqueamento de capitais e evasão fiscal, num suposto esquema que envolveria empresas de Tomaz e uma plataforma de apostas.

O senador da extrema-direita brasileira é ainda alvo de uma investigação do STF sobre o financiamento do filme "Dark Horse", uma cinebiografia do pai, que se encontra detido por tentativa fracassada de golpe de Estado.

Na segunda-feira, um dia antes de deixar o país, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais em que garantiu que nunca deixaria o Brasil, e que entregaria os passaportes às autoridades policiais, incluindo um passaporte diplomático e um de cidadão italiano.

Na terça-feira, um alto funcionário do Departamento de Estado norte-americano afirmou, sob condição de anonimato, que Flávio Bolsonaro e a família receberão vistos para os Estados Unidos, informação que a comunicação social brasileira já tinha confirmado.